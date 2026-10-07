Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Мишустин заявил о хорошей динамике работы аграриев Донбасса и Новороссии
Мишустин: Аграрии в Донбассе и Новороссии демонстрируют хорошую динамику работы
Премьер-министр Михаил Мишустин на выставке «Золотая осень» заявил, что аграрии в Донбассе и Новороссии демонстрируют хорошую динамику работы, несмотря на сложности с логистикой и топливом.
«Хорошую динамику показывают аграрии и в воссоединенных регионах. Хозяйствам Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей оказывается дополнительная поддержка», – отметил премьер, пишет ТАСС.
Мишустин уточнил, что на выставке представлена ДНР, которая уже собрала весомый урожай зерновых.
Глава кабмина добавил, что в текущем сезоне агробизнес работает в непростых условиях из-за сложностей с топливом и логистикой грузов.
Он напомнил, что президент Владимир Путин поддержал инициативу оказать помощь сельхозпроизводителям по продаже зерна, включая закупку в резерв. Правительство выделило дополнительные субсидии на железнодорожные перевозки, чтобы компенсировать нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сбор зерна в России превысил 126 млн тонн.
В прошлом месяце в Госдуме заявили об усилении поддержки фермеров.
Летом Минсельхоз сообщил о превышении прошлогодних показателей урожая зерна.