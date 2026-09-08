Плотников: Народная программа «Единой России» усилила поддержку фермеров

Tекст: Елизавета Шишкова

Во время теледебатов на Первом канале Владимир Плотников напомнил, что Россия ежегодно наращивает выпуск продовольствия, которое отвечает строгим стандартам качества, и подчеркнул необходимость сделать его доступнее, пишет Telegram-канал фракции.

По его словам, партия добивается увеличения объемов производства отечественных продуктов. Парламентарий отметил, что важную роль в этом процессе играют небольшие фермерские хозяйства, обеспечивающие продовольственное разнообразие и выпуск местной продукции.

«Во-первых, надо убрать всех посредников в цепочке от поля до прилавка. Во-вторых, развивать кооперацию, в том числе дать возможность небольшим семейным крестьянским хозяйствам создавать кооперативы и обеспечить прямой доступ на торговые сети. Следующий момент – развивать ярмарки, небольшие муниципальные рынки в каждом райцентре и каждом небольшом городе. «Единая Россия» будет последовательно решать эти задачи», – сказал парламентарий. Он добавил, что задача партии – обеспечить всем сельхозпроизводителям равный доступ к господдержке, а государству отвести роль гаранта честной конкуренции и пресечения незаконного роста цен.

Плотников также напомнил, что по инициативе «Единой России» и по поручению Президента была принята программа Комплексного развития сельских территорий. Он назвал ее очень эффективной, отметив, что она позволяет строить на селе жилье, школы, больницы и спортивные объекты, формируя комфортные условия жизни. По его словам, партия намерена добиваться увеличения финансирования программы, что должно способствовать росту производства и дальнейшему укреплению продовольственной безопасности страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» поддержала решение правительства выделить более 9,5 млрд рублей на льготные железнодорожные тарифы для перевозки аграрной продукции.

Председатель партии Дмитрий Медведев на втором этапе XXIII съезда партии заявил о направленности Народной программы «Единой России» на закрепление экономических успехов страны и поддержку ветеранов спецоперации в аграрном секторе.

В рамках программы социальной газификации российских деревень по инициативе партии подключили к газу более 1,1 млн домовладений и расширили меры поддержки на школы, больницы и садовые товарищества.