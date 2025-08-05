Астрономы НАСА и университета Калифорнии объяснили, почему лето пролетает

Tекст: Ирма Каплан

Профессор Дэвид Джуитт, астроном из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, объяснил Daily Mail, что космическая тенденция ускорения времени может быть обусловлена принципом сохранения момента импульса – физическим правилом, определяющим поведение вращающихся тел при изменении массы.

То есть изменение распределения массы Земли – будь то таяние ледников, смещение тектонических плит или динамика атмосферы – может привести к небольшому ускорению вращения планеты.

Хотя эти незначительные изменения длятся всего доли миллисекунды, их накопление может привести к сбоям в работе компьютеров и спутников, а также к проблемам с системами отсчета времени по всему миру.

Ученые считают, что увеличение скорости вращения Земли может иметь катастрофические последствия, усиливая ураганы, повышая уровень моря и вызывая катастрофические наводнения.

По мере ускорения вращения планеты центробежная сила отталкивает воду от полюсов к экватору.

Даже увеличение скорости вращения на один км в час может поднять уровень моря на несколько дюймов (1 дюйм = 2,5 см) вблизи экватора, что может вызвать серьезные наводнения в прибрежных городах.

При более экстремальном сценарии, когда Земля вращается на 160 км в час быстрее, экваториальные регионы могут затапливаться стремительными полярными водами.

Ускоренное вращение сократит солнечные сутки до 22 часов, сбив циркадные ритмы и внутренние часы, которые будут перестраиваться на два часа раньше каждый день, без периода адаптации.

Исследования указали на то, что такие изменения, как переход на летнее время, приводят к увеличению числа сердечных приступов, инсультов и ДТП, а в дальнейшем это станет происходить активнее и чаще.

Астроном НАСА доктор Стен Оденвальд объясняет, что погодные условия станут более экстремальными при ускоренном вращении планеты, что приведет к более мощным штормам.

«Ураганы будут вращаться быстрее и переносить больше энергии», – сказал доктор Оденвальд, так как это связано с усилением эффекта Кориолиса, силы, заставляющей штормы вращаться.

В последние годы было много коротких дней: 19 июля 2020 года было на 1,47 миллисекунды короче обычного, а 30 июня 2022 года – на 1,59 миллисекунды. В прошлом году, 5 июля 2024 года, на Земле был зафиксирован самый короткий день с момента создания атомных часов в 1949 году, который был на 1,66 миллисекунды короче обычного.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вулканологи допустили извержения «Огненного кольца» вулканов от землетрясений.