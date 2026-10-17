Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
В Турции потребовали отменить концерт Галкина
Жители Турции потребовали отменить концерт Галкина в Стамбуле
В Турции местные жители потребовали отменить концерт юмориста Максима Галкина* (внесен в реестр иноагентов) из-за его высказываний в поддержку действий израильской армии в секторе Газа.
Концерт Максима Галкина* хотят отменить в Турции за поддержку действий израильской армии в секторе Газа, передает Ura.ru со ссылкой на РенТВ. Выступление Галкина запланировано на 25 октября в Стамбуле, билеты на мероприятие уже поступили в продажу.
Недовольство турецких граждан вызвано прежними заявлениями артиста об израильско-палестинском конфликте. В частности, Галкин называл героем израильского спецназовца, погибшего в ходе боевых действий, а также подвергал сомнению данные палестинского движения ХАМАС о числе жертв, утверждая, что в Газе нет проблем с продовольствием.
Пользователи турецких социальных сетей обвиняют юмориста в поддержке израильской оккупации. Активисты уже направили в полицию обращение с требованием отменить запланированное мероприятие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Максим Галкин* не обращался за помощью в консульство России в Израиле. В прошлом году израильские власти опровергли проверку артиста из-за инцидента с флагом. В Израиле Галкина заподозрили в осквернении государственного символа.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом