В Израиле опровергли проверку Галкина из-за инцидента с флагом

Tекст: Елизавета Шишкова

Министерство национальной безопасности Израиля заявило, что не располагает сведениями о проверке иноагента Максима Галкина* по поводу ролика, где он положил израильский флаг на украинский, передает RT. «Не в курсе, впервые слышу», – сообщили в ведомстве.

Представители полиции Израиля также сообщили RT, что им ничего не известно о каких-либо поступивших жалобах по этому поводу. В полиции отметили, что при необходимости любой желающий может подать жалобу напрямую в отделение.

Таким образом, по официальным данным, в отношении Галкина никаких проверок из-за видео с флагами не проводилось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство национальной безопасности Израиля инициировало проверку после инцидента с флагами на концерте Максима Галкина (внесенного в реестр иноагентов Росфинмониторинга).

Ранее певица Алла Пугачева заявила, что их переезд на Кипр был связан с позицией Галкина.