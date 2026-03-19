Депутат Василькова: Туристско-креативные территории создадут новые точки роста в регионах
В проекте Стратегии развития креативной экономики до 2036 года предложено создать туристско-креативные территории на базе организаций народных художественных промыслов для их развития. По мнению депутата Госдумы Марии Васильковой, народные художественные промыслы – это значимый экономический ресурс регионов.
Заседание рабочей группы по развитию народных художественных промыслов прошло в МВЦ «Крокус Экспо». В обсуждении участвовали представители Минпромторга, Минэкономразвития, а также депутаты и эксперты креативных индустрий. Главной темой стал вопрос формирования туристско-креативных территорий на базе организаций народных художественных промыслов и их закрепления в проекте Стратегии развития креативной экономики до 2036 года, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По итогам встречи рабочая группа и профильные министерства подготовили предложения по стратегии, включая положение о создании туристско-креативных территорий в местах традиционного бытования промыслов.
Эта инициатива получила поддержку ведомств. Депутат Мария Василькова подчеркнула: «Народные художественные промыслы – это не только культурное наследие, но и значимый экономический ресурс регионов. Формирование туристско-креативных территорий позволит создать новые точки роста, повысить инвестиционную привлекательность территорий и обеспечить устойчивое развитие отрасли».
Василькова отметила, что утверждение стратегии с учетом новых предложений позволит внедрить системную поддержку отрасли и обеспечит комплексные инструменты интеграции промыслов в культурное и туристическое развитие страны. Участники встречи рассмотрели механизмы реализации инициативы: разработку мастер-планов, создание современной инфраструктуры для сохранения и популяризации промыслов, включение предприятий в региональные маршруты.
Особое внимание уделили мерам государственной поддержки, включая финансирование инфраструктуры и поддержку управляющих компаний. Ведущий графический дизайнер проектного отдела фонда ДОМ.РФ Светлана Выводцева отметила важность диалога с местными жителями при разработке мастер-планов. Директор АНО «Этно-Хутор Старозолотовский» Ирина Узденова подчеркнула, что проекты должны учитывать интересы местного населения и гармонично интегрироваться в существующую среду.
В результате участники договорились подготовить консолидированные предложения по включению инициатив в план реализации стратегии и сформировать перечень приоритетных мер господдержки. Ожидается, что такие меры позволят сохранить традиции промыслов и превратить их в современные центры притяжения для туристов и инвесторов.