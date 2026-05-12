Да, Россия может прекратить субсидирование тех среднеазиатских стран, которые соблюдают западные санкции. Лишить их доступа на российский рынок, ввести визовый режим для их гастарбайтеров, отозвать военно-политические гарантии. Что хорошего от этого получит Россия, кроме морального удовлетворения?3 комментария
TWZ сообщил о появлении защиты от дронов на катере ВМФ России
На патрульном катере российского флота в Черном море впервые заметили сетчатую конструкцию для защиты от воздушных дронов, ранее применявшуюся только на бронетехнике.
На российском патрульном катере проекта 21980 «Грачонок», действующем в Черном море, появилась характерная решетчатая защита от беспилотников, известная как «мангал», сообщает TWZ.
Подобные конструкции уже применяются на танках и другой бронетехнике обеих сторон конфликта на Украине, но впервые были замечены на надводном корабле.
Снимки катеров с такой защитой опубликованы украинским советником Сергием Стерненко. На фотографиях видно, что решетка охватывает большую часть надстройки судна тремя уровнями, хотя борта остаются открытыми для обеспечения обычной работы экипажа и вооружения. Однако отмечается, что установка «мангала» может ограничить сектор обстрела установленного вооружения.
Катера проекта 21980 используются для борьбы с диверсантами и защиты портов, а также входят в состав Пограничной службы и Черноморского флота России. По данным украинских источников, российский флот эксплуатирует девять таких катеров, еще четыре – у пограничников. С 2008 года построено около 30 единиц этого типа водоизмещением порядка 150 тонн и длиной чуть более 30 метров.
Западные эксперты отмечают, что несмотря на дополнительную защиту от сброса боеприпасов с дронов, опытные операторы FPV-дронов способны находить уязвимости, используя маневренность аппаратов. Кроме того, решетка не защищает от атак надводных и подводных беспилотников, которые неоднократно применялись для ударов по российским целям в Черном море.
Переоборудование кораблей связано с ростом угроз со стороны украинских дронов, особенно после серии ударов в районе Крымского моста. Аналитики отмечают, что развитие беспилотных средств ведения войны вынуждает российский флот и другие военные структуры адаптироваться к новым реалиям, внедряя защитные меры, которые ранее были характерны только для сухопутной техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты разработали специальную защитно-улавливающую сеть «Дарвин» против безэкипажных катеров.