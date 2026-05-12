Атаки дронов ВСУ унесли жизни двух жителей Белгородской области

Tекст: Ольга Иванова

За минувшие сутки обстановку в регионе описал оперативный штаб Белгородской области в своем Telegram-канале оперативный штаб Белгородской области.

В сообщении уточняется, что двое мирных жителей, раненных ранее при атаках, скончались в областной клинической больнице, еще восемь человек получили ранения.

«В Белгородском округе в селе Новая Нелидовка 8 мая при атаке беспилотника на легковой автомобиль мужчина получил тяжелые ранения, в реанимации областной клинической больницы он скончался. В поселке Октябрьский от атаки дрона на многоквартирный дом ранен 18-летний юноша, он госпитализирован в областную клиническую больницу. От удара второго беспилотника пострадали трое сотрудников скорой медицинской помощи, которые приехали к юноше для оказания помощи, медики оказали им помощь, дальнейшее лечение продолжат в амбулаторных условиях. На месте атаки повреждены два многоквартирных дома, легковой автомобиль и карета скорой помощи, в селе Новая Нелидовка в результате атаки беспилотника посечен забор частного домовладения, в селе Чайки огнем поврежден гараж, рано утром в поселке Октябрьский в результате атаки дрона повреждены забор домовладения, стекла и двери легкового автомобиля», – говорится в сообщении.

В Шебекинском округе, по данным оперштаба, 7 мая беспилотник атаковал служебный автомобиль, тяжело раненый мужчина умер 11 мая в реанимации областной клинической больницы. В Шебекине вследствие ударов двух FPV-дронов по территории предприятия ранен еще один мужчина, он пройдет амбулаторное лечение. Кроме того, от удара беспилотника по легковому автомобилю пострадал еще один человек, ему оказали помощь и отпустили домой.

В Борисовском округе FPV-дрон поразил служебный микроавтобус, ранения получили двое мужчин, их лечение также пройдет амбулаторно. В Волоконовском округе дроны повредили два коммерческих объекта, семь легковых автомобилей, храм Успения Пресвятой Богородицы и частный дом. В Грайворонском городском округе от ударов ВСУ уничтожены и повреждены частные дома и инфраструктурный объект, на территории одного из предприятий уничтожены 11 единиц сельхозтехники, а также повреждены легковые и грузовые автомобили и служебный транспорт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина с тяжелыми ранениями после атаки дрона ВСУ по служебному автомобилю в селе Вознесеновка 7 мая умер в реанимации.

