Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.6 комментариев
Гладков: В Белгородской области мужчина скончался после атаки дрона ВСУ
Мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке дрона ВСУ по служебному автомобилю в селе Вознесеновка 7 мая, умер в реанимации, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По информации из канала Гладкова в Max, врачи областной клинической больницы боролись за его жизнь, однако спасти пострадавшего не удалось – травмы оказались несовместимы с жизнью.
Помимо этого случая, за последние сутки в регионе пострадали еще три человека из-за атак беспилотников. Гладков уточнил, что в Шебекино мужчина был ранен после удара двух FPV-дронов по территории одного из предприятий, а вблизи села Зозули дрон атаковал служебный микроавтобус, в результате чего пострадали еще двое.
Губернатор подчеркнул, что всем пострадавшим своевременно оказали необходимую медицинскую помощь. В результате атак были повреждены автомобили и другое имущество на местах происшествий.
