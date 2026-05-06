    Армения противопоставила себя Белоруссии
    Венгрия вернула Украине изъятые при Орбане миллионы долларов и килограммы золота
    Эксперт: Москва и Душанбе ускоряют выявление экстремистов и преступников в среде мигрантов
    Семерых детей из России внесли в базу «Миротворца»
    Верховный правитель Малайзии прибыл в Москву в преддверии Дня Победы
    Словакия скрыла маршрут премьера Фицо в Москву на День Победы
    Назначен временно исполняющий обязанности председателя правительства Дагестана
    ФАС выдала предостережения прогнозирующим рост цен на продукты и топливо экспертам
    Умер основатель CNN Тед Тернер
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    6 комментариев
    6 мая 2026, 19:24 • Новости дня

    Дроны ВСУ ранили четырех жителей Белгородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины в Белгородской области были травмированы четыре мирных жителя, сообщают власти региона.

    Вооружённые силы Украины атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников, в результате чего пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В Белгородском округе один из беспилотников атаковал легковой автомобиль, в результате чего двое мужчин получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Им оказали необходимую помощь в городской больнице №2 Белгорода, после чего они будут проходить дальнейшее лечение амбулаторно.

    В Шебекине FPV-дрон атаковал трактор на территории одного из предприятий. В результате ранен мужчина, которого с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями руки и ноги, а также осколочным ранением грудной клетки доставили в Шебекинскую ЦРБ.

    В эту же больницу самостоятельно обратился ещё один житель, который пострадал при атаке дрона 5 мая. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги, лечение он продолжит также амбулаторно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский дрон убил тракториста в селе Лаптевка Белгородской области. Кроме того, в результате атаки украинского беспилотника в Шебекино погибла мирная жительница.

    Также во вторник два беспилотника ВСУ атаковали Белгород, ранив женщину и мальчика 11 лет.


    6 мая 2026, 11:10 • Новости дня
    Киев заявил об «отказе» России от перемирия
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Недавние ночные атаки беспилотников и ракет свидетельствуют об отказе российской стороны от перемирия, предложенного украинским руководством в преддверии 9 Мая, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

    Украинские власти заявили, что ночные удары дронов и ракет демонстрируют отказ Москвы от предложения Киева о перемирии, передает Bloomberg.

    «Российские атаки с использованием 108 беспилотников и трех ракет продолжались всю ночь, включая утренние удары по Харькову и Запорожью», – сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в социальной сети. По его словам, это показывает, что Россия якобы отвергает мир, а призывы к прекращению огня не имеют отношения к дипломатии.

    Bloomberg отмечает, что Россия не заявляла о намерении соблюдать режим тишины с 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским в ответ на объявление Путиным одностороннего прекращения огня 8 и 9 мая. При этом в понедельник Минобороны России предупредило о возможном массированном ракетном ударе по центру Киева в случае срыва парада на Красной площади.

    Сибига не уточнил, воздержится ли Украина от ударов 9 мая.

    Зеленский во вторник отметил отсутствие координации с его правительством по поводу российского объявления о прекращении огня.

    В последние недели Украина усилила атаки на объекты в глубине России, включая попадание дрона в жилой дом в Москве.

    Ранее советник министра обороны республики Сергей Стерненко заявил, что Вооруженные силы Украины не намерены придерживаться режима перемирия с Россией на 9 Мая.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил режим тишины с 6 мая.

    До этого президент России Владимир Путин объявил перемирие на 8 и 9 мая.

    Министерство обороны России сообщило, что за ночь с 5 на 6 мая были нейтрализованы 53 беспилотника самолетного типа. В этот же период была совершена атака на Джанкой, в результате которой погибли пять мирных жителей.

    Комментарии (14)
    6 мая 2026, 10:19 • Новости дня
    Киев обвинил Россию в «нарушении» объявленного Зеленским режима тишины
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Вера Басилая

    Советник министра обороны республики Сергей Стерненко заявил, что Вооруженные силы Украины не намерены придерживаться режима перемирия с Россией на 9 Мая из-за «нарушения» Москвой объявленного Владимиром Зеленским режима тишины.

    Вооруженные силы Украины не намерены придерживаться режима перемирия с Россией на 9 Мая, передает Lenta.ru. Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что российские военные «нарушили» режим тишины и провели ряд атак на украинские объекты.

    Стерненко подчеркнул, что якобы эти атаки нивелируют объявленное Владимиром Путиным «перемирие» на 9 мая». Он добавил, что в такой ситуации украинская сторона не видит возможности для соблюдения перемирия.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил режим тишины с 6 мая.

    Отметим, что ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие 8 и 9 мая.

    Минобороны сообщило, что с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая нейтрализовано 53 беспилотника самолетного типа. В том числе в результате атаки на Джанкой погибли пять мирных жителей.

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн подтвердил атаки ВСУ утром 6 мая после объявления режима тишины Владимиром Зеленским.

    Комментарии (23)
    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 14:36 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Чебоксары пострадали 40 домов, школы и детсады

    @ Андрей Стенин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Чебоксарах после атаки Вооруженных сил Украины получили повреждения 40 многоквартирных домов, а также школы, детские сады и электромеханический колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

    В результате массированной атаки ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ были повреждены 40 многоквартирных домов, а также школы, детские сады и электромеханический колледж, сообщил в Max Николаев. Два человека погибли, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

    Глава республики отметил, что введение режима ЧС позволяет ускорить мобилизацию ресурсов и выделение бюджетных средств для проведения аварийных работ и оказания адресной помощи жителям. На данный момент более 70 специалистов проводят обходы квартир для оценки масштабов ущерба, а в пунктах временного размещения уже приняли свыше тысячи человек.

    Пострадавшие могут получить единовременные выплаты, компенсации за утраченное имущество и пособия по здоровью. Прием заявлений осуществляется через портал «Госуслуги» или МФЦ, для оперативной связи развернут специальный штаб.

    Николаев уточнил, что восстановительные работы в городе идут активно: очищены территории, обеспечена охрана, строители приступили к ремонту и замене стекол. Все учебные заведения, за исключением трех переведенных на дистанционное обучение школ, продолжают работу в штатном режиме.

    Глава региона поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить пострадавший жилой фонд и социальную инфраструктуру, подчеркнув, что эти объекты обеспечивают жизнедеятельность граждан и должны работать без перебоев.

    Украинские войска атаковали Чебоксары крылатыми ракетами и беспилотниками.

    Число пострадавших при атаке на город выросло до 35 человек.

    Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о гибели двух мирных жителей.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте при атаке на Чебоксары.

    Комментарии (18)
    6 мая 2026, 13:42 • Новости дня
    Москалькова нашла двух пропавших российских офицеров в плену на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что помогла найти двух российских офицеров, которые попали в украинский плен и больше года числились без вести пропавшими.

    Москалькова сообщила, что двух российских офицеров, которые на протяжении более года считались без вести пропавшими, удалось обнаружить в украинском плену, передает РИА «Новости». Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    Она уточнила: «Буквально вчера я получила… с Украины фотографии наших офицеров, которые попали в плен». Она добавила, что семьи военных все это время пытались их найти и получить хоть какую-то информацию.

    Омбудсмен сообщила, что в результате работы ее аппарата удалось добиться получения от украинской стороны не только фотографий, но и писем от офицеров для их родных и близких.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянка нашла в украинском плену официально признанного погибшим мужа.

    Уполномоченный по правам человека рассказала об освобождении считавшегося мертвым военнослужащего.

    Ранее группа числившихся пропавшими без вести бойцов вернулась домой по итогам обмена.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Семерых детей из России внесли в базу «Миротворца»

    @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В список украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории России) добавили еще семь несовершеннолетних россиян, самому младшему из которых всего пять лет, выяснили журналисты.

    В базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» внесены еще семь несовершеннолетних. По информации ресурса, детям вменяют «сознательное нарушение государственной границы» Украины – речь идет о пересечении КПП между Ростовской областью и территориями ЛНР и ДНР. Самому старшему из внесенных – 17 лет, младшему – всего пять лет.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил ТАСС, что власти Украины намеренно создают условия для межнациональной розни, объявляя врагами даже малолетних детей. По его словам, такие действия могут иметь долгосрочные негативные последствия для отношений между народами.

    На сайте «Миротворец» регулярно публикуются личные данные несовершеннолетних в возрасте от двух до семнадцати лет. Известно, что в 2021 году туда попала 12-летняя писательница из ЛНР Фаина Савенкова. Она подчеркнула, что публикация персональных данных детей является нарушением их прав.

    Сайт «Миротворец» работает с 2014 года и занимается сбором и размещением персональных данных лиц, которых создатели ресурса считают угрозой национальной безопасности Украины. За последние годы в этот список попали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс, а также те, кто, по мнению администрации сайта, имеет противоположную позицию по вопросу конфликта на Украине.

    Ранее в новогоднюю ночь в базу экстремистского сайта «Миротворец» внесли шестерых несовершеннолетних, самому младшему из которых два года.

    До этого в конце декабря в эту базу добавили данные еще 25 несовершеннолетних, рожденных с 2019 по 2023 год, включая граждан России, Таджикистана и Украины.

    А 20 декабря личные данные 20 детей, появившихся на свет с 2014 по 2019 год, оказались в базе с обвинениями в «покушении на суверенитет Украины».


    Комментарии (6)
    6 мая 2026, 14:32 • Новости дня
    Чайка объяснил кадровые перестановки в Дагестане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение о кадровых перестановках в Дагестане связано с необходимостью решать широкий круг задач и реагировать на серьезные вызовы, заявил полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

    «Решение главы государства продиктовано большим спектром задач и серьезными вызовами, которые продолжают стоять перед Республикой Дагестан», – подчеркнул Чайка, представляя врио главы Дагестана Федора Щукина в парламенте республики, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Республики Дагестан, врио главы назначен Федор Щукин.

    Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил назначение Щукина врио главы Дагестана.

    Комментарии (2)
    6 мая 2026, 12:09 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о провокациях ВСУ по всей линии фронта
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские вооруженные формирования устраивают провокации по всей линии фронта, несмотря на объявленное Владимиром Зеленским «перемирие», сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский заявил, что украинские вооруженные формирования продолжают устраивать провокации по всей линии фронта, несмотря на объявленное Владимиром Зеленским «перемирие», передает ТАСС.

    По словам Кимаковского, он сейчас находится на территории группировки «Запад», которая действует в районе Купянска, Красного Лимана и Харьковской губернии. «И на всей линии фронта идут серьезные провокации со стороны противника, особенно в тех местах, где стоят националистические бригады. В том числе третья бригада, запрещенной в России террористической организации «Азов», – заявил Кимаковский.

    Напомним, Россия объявила о введении перемирия на период 8–9 мая. В ответ Украина также заявила о режиме тишины, который должен был вступить в силу с полуночи 6 мая по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объявил о введении с 6 мая режима тишины и назвал его зеркальным ответом на российское перемирие.

    Политолог Лариса Шеслер назвала объявленное Москвой перемирие на 8 и 9 мая кратковременным гуманитарным отказом от атак и предупредила о возможных провокациях со стороны ВСУ.

    Глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев усомнился в готовности Киева соблюдать соглашения о прекращении огня и напомнил об угрозах Зеленского атаковать парад Победы дронами.

    Комментарии (2)
    6 мая 2026, 12:16 • Новости дня
    Политолог: Зеленский не собирался соблюдать «режим тишины»

    @ REUTERS/Remo Casilli

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский, вероятно, уведомил Минобороны Украины о том, что его заявление об объявлении «режима тишины» сделано исключительно для вида и останавливать удары по территории России на самом деле не следует, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Так она прокомментировала несоблюдение ВСУ объявленного Зеленским «режима тишины».

    «Объявленный Владимиром Зеленским «режим тишины» – лишь декларация, заявление о планах и намерениях, которое не имеет отношения к реальным действиям украинской армии. На деле никакого решения соблюдать перемирие на Украине просто нет», – считает политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, версия о том, что генералы на местах ослушались указаний Зеленского, несостоятельна.

    «Зеленский полностью контролирует министерство обороны, силовые структуры, судебные органы. Если бы он действительно решил приостановить военные действия, это было бы сделано. Я допускаю, что Зеленский уведомил Минобороны, что его заявление – исключительно для вида, а останавливать атаки на территорию России в реальности не следует», – предположила собеседница.

    Как считает Шеслер, Зеленский объявлением «режима тишины» преследовал несколько целей. Первая – это продемонстрировать Дональду Трампу якобы миролюбивые намерения украинской стороны. «Конечно, это пиар-акция, желание показать свою позицию «голубя» президенту США, который неодобрительно относится к агрессивной риторике и политике Киева», – уточнила политолог.

    Вторая цель – создать предлог для обвинения России в том, что это Москва нарушает «перемирие», продолжила собеседница. Она напомнила, что российские военные, согласно приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина, будут соблюдать режим прекращения огня 8 и 9 мая, а о периоде с 6 мая речи не шло. «Но в Киеве считают, что происходящее можно использовать как оправдание для обстрелов Украиной российских городов», – добавила спикер.

    Эксперт допустила, что именно поэтому Зеленский объявил «режим тишины» со среды – обзавестись «поводом» для сворачивания своего «перемирия» и несоблюдения режима прекращения огня 8 и 9 мая. «Украинское руководство полагает, что ситуация меняется в их пользу. Как мы видим, Украина не собирается заканчивать эскалацию», – заключила Шеслер.

    Напомним, в ночь на среду вступил в силу режим тишины, объявленный Украиной. Между тем Минобороны России сообщает, что в период с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

    В результате удара украинских БПЛА по Джанкою погибли пять мирных жителей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. ВСУ 54 раза за прошедшие сутки открывали артиллерийский огонь по приграничным районам Курской области, над регионом сбито 79 вражеских дронов, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    Кроме того, зафиксировано десять фактов целенаправленных атак украинской армии на Запорожскую область за сутки. Атакам подверглись город Энергодар, Васильевский, Каменско-Днепровский и Михайловский муниципальные округа. Пострадали две женщины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    При этом на Украине ссылаются на российские ночные удары дронов и ракет. «Это показывает, что Россия отвергает мир», – считает глава МИД Украины Андрей Сибига. Нюанс в том, что Москва не заявляла, что будет соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским, признает агентство Bloomberg.

    Напомним, Россия в преддверии Дня Победы в одностороннем порядке объявила о режиме прекращения огня 8 и 9 мая. О том, что Москва готова пойти на такой шаг, изначально Владимир Путин заявил в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Российское военное ведомство предупредило, что ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Такой сигнал стал реакцией на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. С таким заявлением, напомним, он выступил на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване. «Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», – заявил Зеленский.

    Комментарии (2)
    6 мая 2026, 14:42 • Новости дня
    Cтраны ЕС резко нарастили выдачу виз россиянам в 2025 году

    Число виз ЕС для граждан России в 2025 году выросло на 10,2% до 620 тысяч

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году государства Евросоюза оформили россиянам более 620 тысяч виз, что стало самым высоким показателем с 2022 года.

    В 2025 году страны Евросоюза выдали гражданам России более 620 тыс. виз, что стало рекордным показателем с начала 2022 года, сообщает Euractiv. Рост составил 10,2% по сравнению с 2024 годом, когда было выдано 574 тыс. виз, а в 2023 году их было только 462 тыс. Издание уточняет, что в 2022 году россияне получили 610 тыс. виз.

    В ноябре 2025 года Еврокомиссия ввела ограничения на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Теперь при каждой поездке россиянам необходимо запрашивать отдельное разрешение. Несмотря на это, число выданных виз продолжает расти, однако причины такого увеличения в публикации не уточняются.

    Ранее исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев отмечал, что чаще всего шенгенские визы россиянам оформляют консульства Испании, Франции, Италии и Греции, передает РИА «Новости».

    Шенгенская зона объединяет 29 европейских государств, среди которых 25 стран Евросоюза и четыре страны ЕАСТ – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. На ее территории отменён внутренний пограничный контроль, позволяя свободно перемещаться с единой визой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Грушко назвал ужесточение Евросоюзом требований к оформлению многократных шенгенских виз для россиян примером дискриминации по национальному признаку.

    Мария Захарова описала свой негативный опыт с оформлением британской визы в 2004 году и сравнила его с современным дистанционным способом получения разрешения на въезд в Россию.

    Вице-спикер парламента Черногории Николла Камадж заявил, что страна пока не приняла официального решения о введении визового режима для граждан России.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 08:38 • Новости дня
    Посол Нечаев сообщил о подготовке Германии к войне с Россией

    @ Federico Gambarini/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, передают «Известия».

    Дипломат подчеркнул, что Берлин активно инвестирует в оборонный сектор, используя как бюджетные средства, так и кредиты.

    «Германия по всем признакам держит курс на подготовку к военному противостоянию с Россией, предусматривающий ускоренную милитаризацию страны и увеличение бундесвера», – отметил глава российской дипмиссии. При этом немецкие власти продолжают отрицать превращение государства в сторону вооруженного конфликта на Украине.

    Кроме того, ФРГ продолжает совершенствовать программы военной поддержки Киева. По словам дипломата, сейчас Берлин делает основную ставку на масштабные поставки украинской армии дальнобойных беспилотников.

    Ранее Нечаев заявил, что Москва активно доносит до немецкого руководства и общества мысль об опасности наращивания вооружений.

    СМИ писали, что власти Германии приступили к подготовке гражданской инфраструктуры к возможному военному конфликту.

    Кипрский журналист Александр Христофору заявил о подготовке канцлера Фридриха Мерца к вооруженному противостоянию с Россией.

    Комментарии (5)
    5 мая 2026, 22:55 • Новости дня
    Аксенов сообщил об атаке украинских беспилотников на Крым

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские беспилотники атакуют территорию Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    По его словам, отражением налета занимаются системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. «На Крым идет атака вражеских БПЛА», – подчеркнул руководитель региона в своем заявлении в «Максе».

    Он также призвал местных жителей не поддаваться панике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе отражения атаки вооруженных сил Украины сбиты четыре беспилотника. БПЛА вооруженных сил Украины попал в многоквартирный жилой дом в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 09:38 • Новости дня
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ 54 раза за прошедшие сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, над регионом сбито 79 украинских беспилотников различного типа, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    ВСУ 54 раза за прошедшие сутки открывали артиллерийский огонь по приграничным районам Курской области, сообщает Хинштейн в Max.

    В период с 9.00 5 мая до 9.00 6 мая над регионом было сбито 79 украинских беспилотников различных типов. Кроме того, трижды беспилотники атаковали территорию области с помощью взрывных устройств.

    По уточненным данным, в результате атак в городе Льгове пострадали двое мужчин – 29 и 44 лет. Они были госпитализированы в Курскую областную больницу, их состояние не уточняется. Повреждены два автомобиля и остекление здания автозаправки.

    В селе Щекино Рыльского района повреждены фасады и выбиты окна в двух жилых домах. По информации губернатора, погибших в результате атак нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Курской областью сбили 129 украинских беспилотников, а артиллерия ВСУ 91 раз ударила по отселенным приграничным районам.

    Украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Льгове Курской области, ранены два человека и повреждено заправочное оборудование.

    Комментарии (3)
    6 мая 2026, 17:04 • Новости дня
    Эксперт: Москва и Душанбе ускоряют выявление экстремистов и преступников в среде мигрантов

    @ Андрей Стенин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Деятельность представительств МВД России в Таджикистане и МВД Таджикистана в России позволит сократить сроки проверки мигрантов на причастность к преступлениям, снизить террористические риски и минимизировать поток криминала, проникающего в Россию под видом иностранной рабочей силы, заявил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму проект соглашения о создании представительств органов внутренних дел и миграции в Душанбе и Москве.

    «Главная задача сотрудничества России и Таджикистана по линии МВД и миграционного контроля – это обмен информацией, проверка прибывающих на наличие судимостей или уголовного преследования», – пояснил Кирилл Кабанов, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

    Спикер назвал инициативу полезной для усиления контроля над миграционно-трудовой сферой в России. «Совместная работа Москвы и Душанбе позволит сократить сроки проверки мигрантов и ускорить принятие решений – предоставлять ли официальное разрешение на работу или отправлять человека обратно на родину», – детализировал он.

    «Кроме того, двустороннее сотрудничество улучшит криминогенную обстановку как в самой миграционной среде, так и в российском обществе в целом. Это поможет снизить поток криминала из стран ближнего зарубежья», – добавил собеседник. Он напомнил, что в террористических и экстремистских ячейках, действующих на территории России, нередко состоят граждане Таджикистана.

    Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму проект соглашения с Таджикистаном об открытии представительств МВД друг у друга. Также, в Москве будут работать сотрудники таджикского министерства труда, миграции и занятости.

    Как отмечается в пояснительной записке, соглашение направлено на развитие международного сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков, а также в сфере миграции, пишет ТАСС.

    Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» напомнил, что ранее подобное сотрудничество Москвы и Душанбе уже осуществлялось. «Таджикские силовики оперативно реагировали на задержания подозреваемых в ваххабизме в России, выезжая в их родные села для выяснения обстоятельств радикализации и профилактической работы с семьями», – отмечается в сообщении.

    Политолог Сергей Колясников указал в своем Telegram-канале, что таджикский УБОП уже работал в России, и при задержании исламских радикалов в России сразу сообщал об этом на родину. После чего местные правоохранители проводили работу с родственниками задержанных. «Очень надеюсь, что данный законопроект – это возрождение описанного выше успешного опыта», – отметил блогер.

    Комментарии (2)
    6 мая 2026, 16:28 • Новости дня
    Врио главы Дагестана Щукин отправил в отставку правительство республики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин отправил в отставку правительство республики, сообщает пресс-служба главы региона.

    Соответствующий указ был подписан сегодня, сообщила пресс-служба в Max. «Правительство Дагестана отправлено в отставку. Указ об этом сегодня подписал врио главы региона Федор Щукин», – говорится в публикации.

    Вместе с тем правительству поручено продолжить выполнение своих обязанностей до формирования нового состава кабинета.

    Напомним, президент России Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Республики Дагестан, врио главы назначен Федор Щукин.

    В среду полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка официально представил Щукина как временно исполняющего обязанности главы Дагестана. Чайка объяснил кадровые перестановки в Дагестане большим спектром задач.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 18:14 • Новости дня
    «Аэрофлот» ограничил провоз и зарядку пауэрбанков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На рейсах «Аэрофлота» теперь разрешено провозить не более двух пауэрбанков в ручной клади, запрещается их зарядка и размещение вне определенных мест, сообщили в авиакомпании.

    Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в политику перевозки пауэрбанков на всех рейсах. Теперь пассажирам разрешено провозить не более двух внешних аккумуляторов исключительно в салоне воздушного судна в составе ручной клади, при этом использование устройств для зарядки запрещено на протяжении всего полета, а также во время руления, взлета и посадки, передает РИА «Новости».

    В сообщении компании отмечается: «Пауэрбанки перевозятся только в салоне воздушного судна в качестве ручной клади; не должны заряжаться на борту воздушного судна... одно лицо может перевозить не более двух пауэрбанков». Дополнительно указывается, что размещение аккумуляторов разрешено лишь в кармане или под сидением кресла.

    Если содержание лития в аккумуляторе превышает два грамма, но не больше восьми граммов, перевозка возможна только при согласовании с авиакомпанией. В случае если показатель лития более восьми граммов и мощность превышает 160 Втч, такие устройства пассажирам брать с собой запрещено, а их транспортировка может осуществляться исключительно как опасный груз через грузовой терминал аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная ассоциация авиатранспорта 27 марта изменила правила провоза пауэрбанков.

    Ранее Росавиация не поддержала полный запрет пауэрбанков в самолетах. До этого авиакомпания «Победа», которая принадлежит группе «Аэрофлот», запретила пассажирам слушать музыку и смотреть видео без использования наушников.


    Комментарии (0)
    Миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Авиакомпании по всему миру вынуждены сокращать число рейсов на май, повышать цены и пересаживать пассажиров на более экономные борта. Кто оказался в лучшей ситуации? Подробности

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Рынок «людоловов» на Украине вступил в стадию передела

    Правоохранительные органы Украины отчитываются о массовых задержаниях тех, кто давно уже получил прозвище «людоловы» – сотрудников так называемых территориальных центров комплектования (ТЦК), то есть военкоматов. На этих людях держится не только насильственная мобилизация в ВСУ, но и грандиозная коррупционная вертикаль. И к настоящей борьбе с коррупцией эти аресты отношения не имеют. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

