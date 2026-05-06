    Армения противопоставила себя Белоруссии
    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на воинских мемориалах
    Венгрия вернула Украине изъятые при Орбане миллионы долларов и килограммы золота
    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом
    Верховный правитель Малайзии прибыл в Москву в преддверии Дня Победы
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая
    Назначен временно исполняющий обязанности председателя правительства Дагестана
    В Брянской области загорелись сразу 17 строений
    Умер основатель CNN Тед Тернер
    Мнения
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    6 мая 2026, 20:34 • Новости дня

    В Госдуму внесли законопроект о передаче миграционных полномочий от Минтруда в МВД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кабмин России внес в Госдуму законопроект о передаче МВД ряда полномочий Минтруда по регулированию трудовой миграции.

    Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

    «Законопроект направлен на передачу МВД Российской Федерации следующих полномочий Минтруда России: по утверждению перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства – квалифицированных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в Российской Федерации без получения разрешения на временное проживание», – сказано в пояснительной записке.

    Проектом также предлагается предоставить МВД право определять перечень профессий для иностранных специалистов, которые трудоустраиваются по своей специальности и не подпадают под квоты на выдачу разрешений на работу при въезде в Россию по визе.

    Кроме того, МВД может получить полномочия по установлению случаев, когда иностранцы с временным пребыванием смогут работать вне региона выдачи разрешения на работу.

    Напомним, Москва, Петербург и Тюмень возглавили рейтинг по количеству трудовых мигрантов.

    6 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Семерых детей из России внесли в базу «Миротворца»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В список украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории России) добавили еще семь несовершеннолетних россиян, самому младшему из которых всего пять лет, выяснили журналисты.

    В базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» внесены еще семь несовершеннолетних. По информации ресурса, детям вменяют «сознательное нарушение государственной границы» Украины – речь идет о пересечении КПП между Ростовской областью и территориями ЛНР и ДНР. Самому старшему из внесенных – 17 лет, младшему – всего пять лет.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил ТАСС, что власти Украины намеренно создают условия для межнациональной розни, объявляя врагами даже малолетних детей. По его словам, такие действия могут иметь долгосрочные негативные последствия для отношений между народами.

    На сайте «Миротворец» регулярно публикуются личные данные несовершеннолетних в возрасте от двух до семнадцати лет. Известно, что в 2021 году туда попала 12-летняя писательница из ЛНР Фаина Савенкова. Она подчеркнула, что публикация персональных данных детей является нарушением их прав.

    Сайт «Миротворец» работает с 2014 года и занимается сбором и размещением персональных данных лиц, которых создатели ресурса считают угрозой национальной безопасности Украины. За последние годы в этот список попали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс, а также те, кто, по мнению администрации сайта, имеет противоположную позицию по вопросу конфликта на Украине.

    Ранее в новогоднюю ночь в базу экстремистского сайта «Миротворец» внесли шестерых несовершеннолетних, самому младшему из которых два года.

    До этого в конце декабря в эту базу добавили данные еще 25 несовершеннолетних, рожденных с 2019 по 2023 год, включая граждан России, Таджикистана и Украины.

    А 20 декабря личные данные 20 детей, появившихся на свет с 2014 по 2019 год, оказались в базе с обвинениями в «покушении на суверенитет Украины».


    6 мая 2026, 14:42 • Новости дня
    Cтраны ЕС резко нарастили выдачу виз россиянам в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году государства Евросоюза оформили россиянам более 620 тысяч виз, что стало самым высоким показателем с 2022 года.

    В 2025 году страны Евросоюза выдали гражданам России более 620 тыс. виз, что стало рекордным показателем с начала 2022 года, сообщает Euractiv. Рост составил 10,2% по сравнению с 2024 годом, когда было выдано 574 тыс. виз, а в 2023 году их было только 462 тыс. Издание уточняет, что в 2022 году россияне получили 610 тыс. виз.

    В ноябре 2025 года Еврокомиссия ввела ограничения на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Теперь при каждой поездке россиянам необходимо запрашивать отдельное разрешение. Несмотря на это, число выданных виз продолжает расти, однако причины такого увеличения в публикации не уточняются.

    Ранее исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев отмечал, что чаще всего шенгенские визы россиянам оформляют консульства Испании, Франции, Италии и Греции, передает РИА «Новости».

    Шенгенская зона объединяет 29 европейских государств, среди которых 25 стран Евросоюза и четыре страны ЕАСТ – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. На ее территории отменён внутренний пограничный контроль, позволяя свободно перемещаться с единой визой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Грушко назвал ужесточение Евросоюзом требований к оформлению многократных шенгенских виз для россиян примером дискриминации по национальному признаку.

    Мария Захарова описала свой негативный опыт с оформлением британской визы в 2004 году и сравнила его с современным дистанционным способом получения разрешения на въезд в Россию.

    Вице-спикер парламента Черногории Николла Камадж заявил, что страна пока не приняла официального решения о введении визового режима для граждан России.

    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    6 мая 2026, 14:32 • Новости дня
    Чайка объяснил кадровые перестановки в Дагестане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение о кадровых перестановках в Дагестане связано с необходимостью решать широкий круг задач и реагировать на серьезные вызовы, заявил полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

    «Решение главы государства продиктовано большим спектром задач и серьезными вызовами, которые продолжают стоять перед Республикой Дагестан», – подчеркнул Чайка, представляя врио главы Дагестана Федора Щукина в парламенте республики, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Республики Дагестан, врио главы назначен Федор Щукин.

    Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил назначение Щукина врио главы Дагестана.

    6 мая 2026, 12:16 • Новости дня
    Политолог: Зеленский не собирался соблюдать «режим тишины»

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский, вероятно, уведомил Минобороны Украины о том, что его заявление об объявлении «режима тишины» сделано исключительно для вида и останавливать удары по территории России на самом деле не следует, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Так она прокомментировала несоблюдение ВСУ объявленного Зеленским «режима тишины».

    «Объявленный Владимиром Зеленским «режим тишины» – лишь декларация, заявление о планах и намерениях, которое не имеет отношения к реальным действиям украинской армии. На деле никакого решения соблюдать перемирие на Украине просто нет», – считает политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, версия о том, что генералы на местах ослушались указаний Зеленского, несостоятельна.

    «Зеленский полностью контролирует министерство обороны, силовые структуры, судебные органы. Если бы он действительно решил приостановить военные действия, это было бы сделано. Я допускаю, что Зеленский уведомил Минобороны, что его заявление – исключительно для вида, а останавливать атаки на территорию России в реальности не следует», – предположила собеседница.

    Как считает Шеслер, Зеленский объявлением «режима тишины» преследовал несколько целей. Первая – это продемонстрировать Дональду Трампу якобы миролюбивые намерения украинской стороны. «Конечно, это пиар-акция, желание показать свою позицию «голубя» президенту США, который неодобрительно относится к агрессивной риторике и политике Киева», – уточнила политолог.

    Вторая цель – создать предлог для обвинения России в том, что это Москва нарушает «перемирие», продолжила собеседница. Она напомнила, что российские военные, согласно приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина, будут соблюдать режим прекращения огня 8 и 9 мая, а о периоде с 6 мая речи не шло. «Но в Киеве считают, что происходящее можно использовать как оправдание для обстрелов Украиной российских городов», – добавила спикер.

    Эксперт допустила, что именно поэтому Зеленский объявил «режим тишины» со среды – обзавестись «поводом» для сворачивания своего «перемирия» и несоблюдения режима прекращения огня 8 и 9 мая. «Украинское руководство полагает, что ситуация меняется в их пользу. Как мы видим, Украина не собирается заканчивать эскалацию», – заключила Шеслер.

    Напомним, в ночь на среду вступил в силу режим тишины, объявленный Украиной. Между тем Минобороны России сообщает, что в период с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

    В результате удара украинских БПЛА по Джанкою погибли пять мирных жителей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. ВСУ 54 раза за прошедшие сутки открывали артиллерийский огонь по приграничным районам Курской области, над регионом сбито 79 вражеских дронов, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    Кроме того, зафиксировано десять фактов целенаправленных атак украинской армии на Запорожскую область за сутки. Атакам подверглись город Энергодар, Васильевский, Каменско-Днепровский и Михайловский муниципальные округа. Пострадали две женщины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    При этом на Украине ссылаются на российские ночные удары дронов и ракет. «Это показывает, что Россия отвергает мир», – считает глава МИД Украины Андрей Сибига. Нюанс в том, что Москва не заявляла, что будет соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским, признает агентство Bloomberg.

    Напомним, Россия в преддверии Дня Победы в одностороннем порядке объявила о режиме прекращения огня 8 и 9 мая. О том, что Москва готова пойти на такой шаг, изначально Владимир Путин заявил в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Российское военное ведомство предупредило, что ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Такой сигнал стал реакцией на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. С таким заявлением, напомним, он выступил на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване. «Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», – заявил Зеленский.

    6 мая 2026, 08:38 • Новости дня
    Посол Нечаев сообщил о подготовке Германии к войне с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, передают «Известия».

    Дипломат подчеркнул, что Берлин активно инвестирует в оборонный сектор, используя как бюджетные средства, так и кредиты.

    «Германия по всем признакам держит курс на подготовку к военному противостоянию с Россией, предусматривающий ускоренную милитаризацию страны и увеличение бундесвера», – отметил глава российской дипмиссии. При этом немецкие власти продолжают отрицать превращение государства в сторону вооруженного конфликта на Украине.

    Кроме того, ФРГ продолжает совершенствовать программы военной поддержки Киева. По словам дипломата, сейчас Берлин делает основную ставку на масштабные поставки украинской армии дальнобойных беспилотников.

    Ранее Нечаев заявил, что Москва активно доносит до немецкого руководства и общества мысль об опасности наращивания вооружений.

    СМИ писали, что власти Германии приступили к подготовке гражданской инфраструктуры к возможному военному конфликту.

    Кипрский журналист Александр Христофору заявил о подготовке канцлера Фридриха Мерца к вооруженному противостоянию с Россией.

    6 мая 2026, 17:04 • Новости дня
    Эксперт: Москва и Душанбе ускоряют выявление экстремистов и преступников в среде мигрантов

    Tекст: Олег Исайченко

    Деятельность представительств МВД России в Таджикистане и МВД Таджикистана в России позволит сократить сроки проверки мигрантов на причастность к преступлениям, снизить террористические риски и минимизировать поток криминала, проникающего в Россию под видом иностранной рабочей силы, заявил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму проект соглашения о создании представительств органов внутренних дел и миграции в Душанбе и Москве.

    «Главная задача сотрудничества России и Таджикистана по линии МВД и миграционного контроля – это обмен информацией, проверка прибывающих на наличие судимостей или уголовного преследования», – пояснил Кирилл Кабанов, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

    Спикер назвал инициативу полезной для усиления контроля над миграционно-трудовой сферой в России. «Совместная работа Москвы и Душанбе позволит сократить сроки проверки мигрантов и ускорить принятие решений – предоставлять ли официальное разрешение на работу или отправлять человека обратно на родину», – детализировал он.

    «Кроме того, двустороннее сотрудничество улучшит криминогенную обстановку как в самой миграционной среде, так и в российском обществе в целом. Это поможет снизить поток криминала из стран ближнего зарубежья», – добавил собеседник. Он напомнил, что в террористических и экстремистских ячейках, действующих на территории России, нередко состоят граждане Таджикистана.

    Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму проект соглашения с Таджикистаном об открытии представительств МВД друг у друга. Также, в Москве будут работать сотрудники таджикского министерства труда, миграции и занятости.

    Как отмечается в пояснительной записке, соглашение направлено на развитие международного сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков, а также в сфере миграции, пишет ТАСС.

    Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» напомнил, что ранее подобное сотрудничество Москвы и Душанбе уже осуществлялось. «Таджикские силовики оперативно реагировали на задержания подозреваемых в ваххабизме в России, выезжая в их родные села для выяснения обстоятельств радикализации и профилактической работы с семьями», – отмечается в сообщении.

    Политолог Сергей Колясников указал в своем Telegram-канале, что таджикский УБОП уже работал в России, и при задержании исламских радикалов в России сразу сообщал об этом на родину. После чего местные правоохранители проводили работу с родственниками задержанных. «Очень надеюсь, что данный законопроект – это возрождение описанного выше успешного опыта», – отметил блогер.

    6 мая 2026, 18:14 • Новости дня
    «Аэрофлот» ограничил провоз и зарядку пауэрбанков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На рейсах «Аэрофлота» теперь разрешено провозить не более двух пауэрбанков в ручной клади, запрещается их зарядка и размещение вне определенных мест, сообщили в авиакомпании.

    Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в политику перевозки пауэрбанков на всех рейсах. Теперь пассажирам разрешено провозить не более двух внешних аккумуляторов исключительно в салоне воздушного судна в составе ручной клади, при этом использование устройств для зарядки запрещено на протяжении всего полета, а также во время руления, взлета и посадки, передает РИА «Новости».

    В сообщении компании отмечается: «Пауэрбанки перевозятся только в салоне воздушного судна в качестве ручной клади; не должны заряжаться на борту воздушного судна... одно лицо может перевозить не более двух пауэрбанков». Дополнительно указывается, что размещение аккумуляторов разрешено лишь в кармане или под сидением кресла.

    Если содержание лития в аккумуляторе превышает два грамма, но не больше восьми граммов, перевозка возможна только при согласовании с авиакомпанией. В случае если показатель лития более восьми граммов и мощность превышает 160 Втч, такие устройства пассажирам брать с собой запрещено, а их транспортировка может осуществляться исключительно как опасный груз через грузовой терминал аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная ассоциация авиатранспорта 27 марта изменила правила провоза пауэрбанков.

    Ранее Росавиация не поддержала полный запрет пауэрбанков в самолетах. До этого авиакомпания «Победа», которая принадлежит группе «Аэрофлот», запретила пассажирам слушать музыку и смотреть видео без использования наушников.


    6 мая 2026, 16:28 • Новости дня
    Врио главы Дагестана Щукин отправил в отставку правительство республики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин отправил в отставку правительство республики, сообщает пресс-служба главы региона.

    Соответствующий указ был подписан сегодня, сообщила пресс-служба в Max. «Правительство Дагестана отправлено в отставку. Указ об этом сегодня подписал врио главы региона Федор Щукин», – говорится в публикации.

    Вместе с тем правительству поручено продолжить выполнение своих обязанностей до формирования нового состава кабинета.

    Напомним, президент России Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Республики Дагестан, врио главы назначен Федор Щукин.

    В среду полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка официально представил Щукина как временно исполняющего обязанности главы Дагестана. Чайка объяснил кадровые перестановки в Дагестане большим спектром задач.

    5 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    В Сочи похоронили погибшую в ДТП участницу КВН Елену Рыбалко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участницу команды КВН «Утомленные солнцем» Елену Рыбалко, погибшую при наезде автомобиля ночью 1 мая, проводили в последний путь в Сочи.

    Участница КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко, погибшая в результате дорожно-транспортного происшествия 1 мая, была похоронена на Верхне-Высоком кладбище в Сочи. Об этом сообщили ТАСС в ритуальном агентстве «Мавзолей».

    В агентстве уточнили: «Елена Рыбалко похоронена на кладбище Верхне-Высокое в городском округе Сочи». Прощание с актрисой прошло у нее дома в Сочи.

    Смертельная авария произошла вечером 1 мая. Согласно данным Госавтоинспекции Сочи, в 22:00 по московскому времени водитель автомобиля Toyota Colube совершил наезд на женщину 1973 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм пострадавшая умерла на месте происшествия, несмотря на попытки реанимации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко погибла в ДТП в возрасте 53 лет. Международный союз КВН назвал гибель Елены невосполнимой утратой и выразил соболезнования ее близким.

    Актер и комик Михаил Галустян вспомнил о совместных выступлениях с Еленой Рыбалко и назвал их одними из самых ярких в КВН.


    6 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    Жданова: «Игра со спичками» обернется Европе суровыми «условиями на земле»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продолжающаяся милитаризация Европы и поддержка Украины со стороны Евросоюза похожи на «игру со спичками», заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова.

    «Европейцам, видимо, нравится играть со спичками (провоцировать РФ на ответные военные меры – прим. ВЗГЛЯД) – иначе вместо стратегии «управления военными рисками» они бы избрали путь уменьшения военной опасности и деэскалации напряженности», – отметила Жданова, передает ТАСС.

    По ее словам, такой курс приведет к тому, что противникам России придется столкнуться с «более суровыми условиями на земле».

    Жданова подчеркнула, что европейцы, вероятно, намеренно провоцируют Россию на ответные военные меры, иначе они бы выбрали путь деэскалации и снижения военной опасности. Она также отметила, что чем дольше продолжаются попытки вовлечь Россию в военную конфронтацию и запугать российское общество, тем тяжелее окажутся последствия для инициаторов подобных действий.

    По мнению Ждановой, нынешняя стратегия западных стран не способствует урегулированию конфликта, а лишь усугубляет его первопричины. Она напомнила, что Россия готова к диалогу по вопросам безопасности, но только при условии отказа от антироссийской линии.

    Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что западный мир, как и в годы Великой Отечественной войны, ожесточен и желает видеть Россию на коленях, однако правда и справедливость остаются за Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев сообщил, что Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией.

    5 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    При атаке ВСУ на АЗС в Курской области ранены два человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два человека получили ранения при атаке украинского беспилотника на автозаправочную станцию в городе Льгове Курской области, повреждено оборудование, сообщают власти региона.

    Беспилотник ВСУ атаковал заправочную станцию в городе Льгове Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. В результате нападения пострадали два человека и было повреждено заправочное оборудование.

    «У 30-летнего мужчины минно-взрывная травма, ранения рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма. Также ранен начальник пожарной части. У 44-летнего мужчины осколочные ранения ног», – сообщил Хинштейн.

    Пострадавшим срочно оказали медицинскую помощь в Льговской центральной районной больнице. Сейчас их на скорой доставляют в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.

    Ранее в субботу украинский беспилотник подорвал трактор в селе Октябрьское Курской области, в результате чего был ранен местный житель.

    В тот же день беспилотник атаковал автомобиль с семьей из Белгородской области, пострадали три человека. А 1 мая беспилотник ВСУ оставил ряд районов Курской области без телевещания.


    5 мая 2026, 21:07 • Новости дня
    Ученые назвали наилучшее время для наблюдения Майских Акварид

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь на среду, которая станет максимумом Майских Акварид, на небе будут заметны только наиболее яркие метеоры из-за яркой Луны, отмечают астрономы.

    В ночь на 6 мая ожидается пик метеорного потока Майские Аквариды, но почти полная Луна засветит небо, что позволит увидеть только самые яркие метеоры. Астроном Людмила Кошман сообщила ТАСС, что «в этом году почти полная Луна позволит увидеть только яркие метеоры», добавив, что важно наличие безоблачной погоды для удачных наблюдений.

    Майские Аквариды представляют собой ежегодный метеорный поток, связанный с пылевым следом кометы Галлея. Максимальная активность потока приходится на начало мая, а в 2026 году пик ожидается в ночь на 6 мая. Обычно в этот период можно наблюдать до 40 метеоров в час, однако в нынешних условиях их число может быть меньше из-за засветки от Луны.

    Метеоры Майских Акварид отличаются белым цветом, высокой скоростью и длинными светящимися следами на небе. Наиболее благоприятным временем для наблюдения в ночь на 6 мая станут предрассветные часы – с двух до четырех утра, при этом смотреть рекомендуется в сторону юго-восточного горизонта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, максимальная активность метеорного потока Майские Аквариды ожидается в ночь на 6 мая и продлится до 10 мая.

    Астроном Алексеев ранее назвал даты самых ярких весенних звездопадов. До этого ученые спрогнозировали пик активности метеорного потока Лириды.


    6 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Назначен временно исполняющий обязанности председателя правительства Дагестана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Магомед Рамазанов назначен временно исполняющим обязанности председателя правительства Дагестана, сообщила пресс-служба главы региона.

    «Временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Дагестан возложено на Магомеда Рамазанова», – говорится в сообщении пресс-службы в Max.

    До этого Рамазанов был заместителем полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.

    Напомним, в среду врио главы Дагестана Щукин отправил в отставку правительство республики.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал следить за работой новых властей Дагестана.

    6 мая 2026, 11:57 • Новости дня
    Володин заявил о планах аннулировать ВНЖ мигрантов без работы

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума рассмотрит инициативу, предусматривающую аннулирование ВНЖ и РВП для мигрантов, трудящихся менее 10 месяцев за год, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин сообщил в Max о планах принять в весеннюю сессию законопроект, позволяющий аннулировать вид на жительство или разрешение на временное проживание мигрантам, которые работали менее десяти месяцев в течение года.

    «Планируем в ходе весенней сессии выйти на ее принятие», – отметил Володин.

    По его словам, это позволит усилить контроль за легальностью пребывания иностранцев, их занятостью и доходами.

    Законопроект предусматривает аннулирование ВНЖ или РВП мигрантам, если они работали менее десяти месяцев с момента выдачи документов. Новые требования распространяются и на тех, кто работает у физических лиц для личных нужд, если занятость или налоговые выплаты подтверждаются менее чем за десять месяцев в году.

    Володин подчеркнул, что данная мера направлена на дальнейшее совершенствование миграционной политики России.

    В январе-марте 2026 года аннулировали свыше 8 тыс. видов на жительство мигрантов, что на 90% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Кроме того, количество выданных разрешений на временное проживание и видов на жительство снизилось почти на 28%. В целом за первый квартал 2026 года въезд мигрантов в страну уменьшился на 15%.

    Правительство внесло в Госдуму законопроект об аннулировании вида на жительство за длительное отсутствие официальной работы.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин анонсировал значительное увеличение госпошлин для иностранных граждан.

    Совет безопасности России зафиксировал снижение миграционного потока в страну на 15% в первом квартале 2026 года.

    6 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Определен размер выплат семьям погибших при атаке БПЛА на Чебоксары

    Tекст: Валерия Городецкая

    Семьи погибших в результате атаки беспилотников на Чебоксары 5 мая получат единовременное пособие в размере 1,5 млн рублей.

    Пострадавшие граждане получат выплаты от 313 тыс. до 627 тыс. рублей в зависимости от тяжести вреда здоровью, уточняется в документах, оказавшихся в распоряжении ТАСС.

    «(Выплачивается) единовременное пособие членам семей <…> граждан, погибших (умерших) в результате террористического акта <…> в размере 1 567 500 рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи», – сказано в документе.

    Накануне ВСУ совершили удар по Чебоксарам с применением ракет и беспилотников. СК завел дело о теракте после удара ВСУ по гражданским объектам Чувашии.

    При атаке ВСУ на Чебоксары пострадали 40 домов, школы и детсады. Ранения получили 35 человек, двое погибли.

    США и Иран обсуждают долгосрочный мораторий на обогащение урана
    СМИ: В Киеве отвергли возможность перемирия на День Победы
    В Венгрии после ремонта открыли мемориал советским воинам
    Молдавия и Польша планируют заключить соглашение о военном сотрудничестве
    Кровля спортзала учебного заведения рухнула в Екатеринбурге
    «Аэрофлот» ограничил провоз и зарядку пауэрбанков

    Что будет с ценами на авиабилеты

    Миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Авиакомпании по всему миру вынуждены сокращать число рейсов на май, повышать цены и пересаживать пассажиров на более экономные борта. Кто оказался в лучшей ситуации? Подробности

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Рынок «людоловов» на Украине вступил в стадию передела

    Правоохранительные органы Украины отчитываются о массовых задержаниях тех, кто давно уже получил прозвище «людоловы» – сотрудников так называемых территориальных центров комплектования (ТЦК), то есть военкоматов. На этих людях держится не только насильственная мобилизация в ВСУ, но и грандиозная коррупционная вертикаль. И к настоящей борьбе с коррупцией эти аресты отношения не имеют. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Закон о тишине в России в 2026 году: до скольких можно шуметь, часы тишины, штрафы и как пожаловаться на соседей

      В России нет единого федерального закона о тишине, и правила зависят от региона. В 2026 году действуют местные нормы, которые определяют, до скольких можно шуметь, когда запрещен ремонт и какие штрафы грозят нарушителям. Разбираемся, какие часы тишины установлены в Москве, Подмосковье и других регионах, что считается шумом по закону и как законно повлиять на громких соседей.

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

