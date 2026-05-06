Эксперты объяснили рост продаж отечественных «умных телевизоров» в России
Эксперт Гогуа: Российские Smart TV сравнялись по качеству с мировыми брендами
Рост продаж умных телевизоров российских и белорусских брендов в России демонстрирует, что по качеству эти устройства сравнялись с мировыми лидерами, заявил эксперт РОЦИТ, журналист и блогер Илья Гогуа.
«То, что доля отечественных Smart TV так заметно выросла всего за пару лет – очень сильный сигнал для всей индустрии. Это значит, что потребитель перестал воспринимать российскую технику как временный компромисс, и сейчас устройства реально конкурентоспособны. Хороший интерфейс, нормальное железо, интеграция с онлайн-сервисами – все это уже работает на уровне мировых игроков», – отметил он, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
IT-эксперт Илья Костунов добавил, что рынок быстро перестроился после ухода корейских брендов, и это подтвердило потенциал локальных производителей. По его словам, покупатели теперь делают выбор не только из-за известного бренда, а исходя из функциональности, цены и доступности экосистемы.
По информации «М.Видео», «Ситилинка» и Wildberries, в первом квартале 2026 года продажи Smart TV российских и белорусских брендов в России выросли на 10% по сравнению с прошлым годом и составили 2 млн устройств. Аналитики J’son and Partners Consulting отмечают, что за два года доля отечественных брендов увеличилась с 10,8% до 17,4%. При этом Smart TV заняли 93% российского рынка телевизоров, что соответствует примерно 61 млн устройств.
После ухода Samsung и LG лидирующие позиции заняли китайские производители, такие как Hisense, TCL, Haier и BBK, а также российские бренды Dexp, Tuvio, «Яндекс ТВ-станция», Hartens, «Сбер», «Триколор» и Novex. Эксперты также отмечают, что Smart TV становятся все более привычной частью жизни: 80% владельцев используют их ежедневно, а все больше пользователей предпочитают видео по запросу традиционному телевещанию.