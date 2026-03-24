Астроном назвал даты самых ярких весенних звездопадов

Астроном Алексеев назвал даты самых ярких весенних звездопадов
В апреле и мае в небе можно будет увидеть особенно яркие звездопады Лириды и Эта-Аквариды, максимум которых придется на ночи 23 апреля и 5 мая, сообщил научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев.
Пик весенних метеорных потоков Лириды и Эта-Аквариды ожидается в ближайшие недели, сообщает РИА «Новости».
Как рассказал научный сотрудник ГМИК имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев, первый звездопад сезона придется на ночь на 23 апреля. В этот период можно будет наблюдать до 20 метеоров в час.
«Спрогнозировать рост активности практически невозможно, и в этом и есть интерес – как поток поведет себя в этом году», – отметил Алексеев. Он напомнил, что поток Лирид известен неожиданными всплесками в прошлых столетиях, но предугадать их появление нельзя.
Следующий максимум придется на 5 мая, когда над Землей пройдут Эта-Аквариды, связанные с кометой Галлея. В эту ночь их активность может достигать 65 метеоров в час. Астроном советует наблюдать явление за пределами города, где нет сильной засветки.
Эксперт также пояснил, что для наблюдения метеоров телескоп не нужен – из-за высокой скорости объектов они видны невооруженным глазом или с помощью широкоугольных камер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пик активности метеорного потока Лириды прогнозировался на 22 апреля.
Ученые ранее объяснили частое появление метеоров над Уралом развитой сетью камер наблюдения.