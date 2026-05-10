Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.2 комментария
Украинские пограничники понесли массовые потери от собственных мин
Переброшенная для доукомплектования украинская бригада «Форпост» столкнулась с высокими потерями в результате ошибочного дистанционного минирования со стороны сослуживцев.
Одиннадцатый отряд Госпогранслужбы Украины несет значительный урон в Черниговской области, передает РИА «Новости». Подразделение создали в 2015 году, а в 2024 году оно получило статус бригады.
В силовых структурах отметили сложную ситуацию для украинских военных. «В Черниговской области массовые потери несет 11-й пограничный отряд ГПСУ», – сообщил собеседник агентства.
Сейчас упоминания об этом формировании встречаются преимущественно в некрологах. Бойцов вывели в регион для восполнения резервов, однако они продолжают гибнуть, в том числе от действий своих товарищей при установке минных заграждений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска начали дистанционное минирование территорий в Черниговской области.
Сумской пятый пограничный отряд также понес существенные потери в результате российского огневого поражения.
Количество погибших украинских военных при ударе по полигону в этом регионе достигло трехсот человек.