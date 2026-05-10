Tекст: Ольга Иванова

Одиннадцатый отряд Госпогранслужбы Украины несет значительный урон в Черниговской области, передает РИА «Новости». Подразделение создали в 2015 году, а в 2024 году оно получило статус бригады.

В силовых структурах отметили сложную ситуацию для украинских военных. «В Черниговской области массовые потери несет 11-й пограничный отряд ГПСУ», – сообщил собеседник агентства.

Сейчас упоминания об этом формировании встречаются преимущественно в некрологах. Бойцов вывели в регион для восполнения резервов, однако они продолжают гибнуть, в том числе от действий своих товарищей при установке минных заграждений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска начали дистанционное минирование территорий в Черниговской области.

Сумской пятый пограничный отряд также понес существенные потери в результате российского огневого поражения.

Количество погибших украинских военных при ударе по полигону в этом регионе достигло трехсот человек.