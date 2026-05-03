Астрономы сообщили о начале звездопада Майские Аквариды

Московский планетарий: Звездопад Майские Аквариды будет виден 3 мая ночью

Tекст: Дарья Григоренко

Астрономы рекомендуют начинать наблюдения уже сегодня ночью, так как поток отличается особой красотой и продолжительным периодом максимума, передает ТАСС.

Майские Аквариды являются ежегодным метеорным потоком, который наблюдается с 19 апреля по 28 мая и достигает пика активности примерно в начале мая. В этот период можно увидеть до 30 и более метеоров в час.

В планетарии отмечают: «Широкий максимум потока, иногда с присутствием подмаксимумов, происходит обычно в начале мая: с 3 по 10 мая. Майские Аквариды – красивый поток. Его метеоры быстрые и яркие, оставляющие длинные следы».

Хотя наилучшие условия для наблюдения этого потока складываются в Южном полушарии, жители России тоже смогут увидеть звездопад. Лучше всего наблюдать метеоры в предрассветные часы, смотря в сторону юго-восточного горизонта. Астрономы советуют выбирать места вдали от городских огней, чтобы не мешала засветка.

