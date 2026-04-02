Астроном Францев рассказал о зрелищном покрытии Плеяд Луной в апреле
Астрономы ожидают в апреле редкое и зрелищное покрытие звездного скопления Плеяды Луной, которое произойдет вечером 19 апреля и будет видно в бинокль, рассказал лектор Пермского планетария Виталий Францев.
«Уникальное и зрелищное явление – покрытие Плеяд Луной, можно будет наблюдать 19 апреля в 20.00 (мск). Диск Луны, двигаясь справа налево, будет поочередно скрывать звёзды одну за другой в скоплении Плеяды M45. Это выглядит особенно впечатляюще: звёзды исчезают за неосвещенной стороной Луны», – рассказал Францев РИА «Новости».
По его словам, наблюдать явление смогут жители всей европейской части России, для чего понадобится обычный бинокль. Покрытие Плеяд Луной происходит уже второй раз за год, до этого оно не наблюдалось более шести лет.
Францев пояснил, что подобное возможно не каждую ночь, поскольку Луна перемещается по небу очень быстро и только изредка может пройти на фоне Плеяд или других ярких объектов, а для наблюдения требуются подходящие сумерки или ночь.
Плеяды (M45) – это звездное скопление, видимое даже невооруженным глазом, а самые яркие его звезды названы в честь нимф древнегреческих мифов.
