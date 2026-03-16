Астрономы назвали время максимального сближения кометы 3I/ATLAS с Юпитером

Астрономы ИКИ РАН назвали время максимального сближения 3I/ATLAS с Юпитером

Tекст: Мария Иванова

Пролёт кометы 3I/ATLAS на минимальной дистанции от Юпитера произойдет в 15.20 по московскому времени, передает Лаборатория солнечной астрономии.

По расчётам NASA JPL, небесное тело прошлось в 53,6 млн километров от планеты – дистанция огромная по земным меркам, но исключительно близкая в масштабах Солнечной системы.

Скорость кометы сейчас превышает 65 км/с, поэтому при нынешнем уровне технологий ни догнать, ни перехватить её невозможно. В сообщении говорится, что лишь через 100–200 лет, если человечество овладеет субсветовыми скоростями, можно будет послать к месту её исчезновения зонд, который либо догнал бы объект, либо не обнаружил его там, и в обоих случаях прояснил бы его природу.

Отмечается, что внутри Солнечной системы, если её границей считать облако Оорта, 3I/ATLAS будет находиться ещё около 10 тысяч лет, однако уже во второй половине этого года полностью исчезнет из поля зрения современных средств слежения. Никаких сообщений НАСА о попытках получить финальные снимки кометы при помощи работающей возле Юпитера станции Juno не поступало; её оптические приборы не предназначены для таких наблюдений, снимки были бы разочаровывающими и лишь усилили бы подозрения в сокрытии информации, хотя полностью их появление не исключается.

Ответов на вопросы, связанные с транзитом 3I/ATLAS, в том числе о возможном «сбросе зондов» в рамках инопланетной версии, получено не будет: разглядеть нечто подобное ни с Земли, ни с «Юноны» невозможно, поэтому все стороны останутся при своих, а интерес к объекту уже снижается.

Авторы резюмируют: «по мере удаления объекта от Земли, думается, всё придет к неизбежному примирению в стиле «всё равно мы никогда и ничего не узнаем», предлагая лишь мысленно помахать комете вслед и, если хочется, представить улетающий от Земли инопланетный зонд или корабль.

