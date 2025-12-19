Астроном подтвердил слова Путина о движении кометы 3I/ATLAS к Юпитеру

Астроном подтвердил слова Путина о движении кометы 3I/ATLAS в сторону Юпитера

Tекст: Тимур Шайдуллин

Астроном, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев заявил, что комета 3I/ATLAS действительно движется по направлению к Юпитеру и весной окажется рядом с самой большой планетой Солнечной системы, передает ТАСС.

Он отметил, что слова президента Владимира Путина о «посылке кометы к Юпитеру» демонстрируют его хорошую осведомленность в этом вопросе.

Комета 3I/ATLAS и сейчас находится в непосредственной близости к точке минимального удаления от Земли, составляющей 269 млн км, но наблюдать ее можно только через мощные телескопы. Это лишь третье межзвездное тело, зафиксированное учеными за историю наблюдений.

До этого в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президента спросили об инопланетянах на межзвездной комете 3I/ATLAS, которая приближается к Земле. Владимир Путин пошутил о том, что межзвездная комета 3I/ATLAS якобы является «секретным российским оружием» и подчеркнул, что небесное тело не представляет угрозы для планеты.

Комета 3I/ATLAS утром в пятницу прошла на расстоянии 268 млн 918 тыс. км от Земли.

За последние дни яркость кометы 3I/ATLAS, которую приняли за корабль инопланетян, уменьшилась примерно на треть. Между тем, анализ радиосигналов от кометы 3I/ATLAS подтвердил ее естественное происхождение.

