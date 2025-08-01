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    Как СВО изменила логистику армии
    Трамп заявил, что «опечален действиями России»
    ВСУ обновили антирекорд потерь с начала года
    Вашингтон и Сеул захотели лишить КНДР ядерного оружия
    Трамп выразил сомнение в собственном методе достижения мира на Украине
    Американский офицер назвал освобождение Часова Яра поворотным моментом
    Погранотряд ВСУ пропал под Харьковом
    Новый президент Польши провел жесткий разговор с Зеленским
    Губернатор Камчатки заявил о «вопиющем провале в безопасности» аэропорта
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Интернетов будет много

    Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Большая нефтяная игра продолжается, но уже не по правилам Трампа

    Реализация угроз Трампа в полном объеме представляет собой опасный сценарий. Он действительно может стать болезненным ударом по российской экономике, но только в том случае, если заставит ключевых партнеров Москвы полностью отказаться от ее нефти.

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    1 августа 2025, 09:52 • Новости дня

    В Самарском университете запустили центр для анализа данных с коллайдера в Дубне

    Tекст: Мария Иванова

    На базе Самарского университета имени Королева начал работу вычислительный центр для поддержки научных экспериментов в Дубне, оснащенный 300 вычислительными узлами.

    Вычислительный центр (грид-сайт) начал работу на базе Самарского университета имени Королева для обработки и хранения данных эксперимента SPD, проходящего на коллайдере NICA в Дубне, передает РИА «Новости».

    Центр создан совместно с Лабораторией информационных технологий имени Мещерякова ОИЯИ и объединяет 300 вычислительных узлов, став частью единой инфраструктуры обработки данных эксперимента.

    Самарский университет входит в коллаборацию SPD с 2021 года. В 2024 и 2025 годах учебным заведением было приобретено всё необходимое оборудование, а специалисты ЛИТ помогли подключить и настроить вычислительный кластер. Вуз полностью интегрирован в систему распределённых вычислений для эксперимента SPD.

    «Этот пример успешного сотрудничества ОИЯИ и Самарского университета наглядно показал, что ЛИТ ОИЯИ обладает экспертизой разработки »дорожной карты« создания вычислительного кластера для любой организации. Это значит, что мы можем развернуть грид-кластер фактически »с нуля« и реализовать его вместе с научной организацией, которая никогда ранее не была частью систем распределённых вычислений и не имеет в этой области никакого опыта», – заявил Артем Петросян, старший научный сотрудник ЛИТ.

    В университете отмечают, что рассчитывают на расширение взаимодействия с ОИЯИ и рассматривают возможность открытия информационного центра института на своей базе. По словам заведующего кафедрой общей и теоретической физики Владимира Салеева, это позволит интегрировать в регионе фундаментальные исследования не только по физике высоких энергий, но и по квантовым вычислениям и разработке новых материалов.

    Эксперимент SPD предусматривает изучение структуры протонов и дейтронов – их спина – с помощью столкновения поляризованных пучков частиц на коллайдере NICA. Ученые анализируют характеристики процессов рождения новых частиц и моделируют развитие эксперимента, что открывает новые возможности для российской науки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские физики объявили о намерении впервые в мире искусственно сломать ядро атома.

    Между тем строительство коллайдера с высокой светимостью в Сарове перенесли на период после 2030 года.

    Китай пригласили к сотрудничеству по созданию нового коллайдера в Новосибирске.

    31 июля 2025, 18:12 • Новости дня
    Названы потери ВСУ в боях за Часов Яр

    ВСУ потеряли 7,5 тыс. военных, 11 танков и 55 машин в Часовом Яре

    Названы потери ВСУ в боях за Часов Яр
    @ Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В ходе боев за Часов Яр на Украине ВСУ лишились примерно 7,5 тыс. военных, а также 11 танков и 55 бронированных машин.

    Вооруженные силы Украины потеряли в боях за Часов Яр в Донецкой народной республике 7,5 тыс. военнослужащих, сообщило Минобороны России в Telegram. Также, по данным ведомства, украинская армия лишилась 11 танков и 55 бронированных машин, 160 орудий полевой артиллерии и минометов.

    В ведомстве подчеркнули, что эти данные касаются исключительно боев за населенный пункт Часов Яр. Накануне Вооруженные силы России перекрыли все основные транспортные пути, ведущие к городу Часов Яр в Донецкой народной республике, осложнив снабжение ВСУ.


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    31 июля 2025, 10:07 • Новости дня
    Медведев ответил на «нервные высказывания» Трампа

    Медведев назвал нервной реакцию Трампа на свои слова

    Tекст: Вера Басилая

    Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале отметил нервную реакцию «грозного президента США» Трампа на свои слова. По его словам, такая нервозность говорит о том, Россия во всем права и будет идти своей дорогой.

    Комментируя слова Трампа про «мертвую экономику» Индии и России и «заход на опасную территорию», Медведев предложил вспомнить президенту США «его любимые фильмы про «ходячих мертвецов».

    «Пусть вспомнит так же то, как может быть опасна несуществующая в природе «мертвая рука», – написал Медведев.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведев своими комментариями заходит на «очень опасную территорию».

    Медведев посоветовал Трампу и сенатору Линдси Грэму (внесен в список террористов и экстремистов) не решать, когда садиться России за стол переговоров.

    Кроме того, зампред Совбеза Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне.

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    31 июля 2025, 13:33 • Видео
    Макрон стал худшим

    Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

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    31 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    СМИ разъяснили смысл упомянутой Медведевым в ответе Трампу «Мертвой руки»

    RT: «Мертвая рука» оказалась российской системой «Судного дня»

    СМИ разъяснили смысл упомянутой Медведевым в ответе Трампу «Мертвой руки»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Система стратегического управления «Мертвая рука», которую упомянул зампред Совбеза Дмитрий Медведев, отвечая на грубость со стороны президента США Дональда Трампа, предназначена для ответного ядерного удара даже при уничтожении командных пунктов.

    Это автоматизированный комплекс, известный также как «Периметр», который гарантирует запуск ядерных ракет даже в случае потери связи с командованием, сообщил телеканал RT в Telegram-канале.

    Система была создана в годы холодной войны и построена на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». По данным иностранных разведок, принципы работы «Мертвой руки» включают заранее введенное полетное задание в ракеты, размещенные как в шахтах, так и на мобильных установках.

    Действие комплекса направлено на гарантированное нанесение ответного ядерного удара противнику при любом развитии событий. Американские спецслужбы за десятки лет выяснили только общие параметры функционирования этой системы.

    Ранее между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки».

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    31 июля 2025, 18:28 • Новости дня
    Санду заговорила о выводе из Приднестровья российских войск
    Санду заговорила о выводе из Приднестровья российских войск
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев готов вернуться к переговорам по Приднестровью только при условии вывода Оперативной группы российских войск.

    В интервью Newsmaker она отметила, что главный вопрос для властей страны – как добиться ухода российских военных мирным путем, передает ТАСС. «Главный вопрос – как мы сможем избавиться от российской армии мирным путем. Если найдется такое решение, возможно, появится и геополитическое окно возможностей», – заявила Санду.

    По словам президента, шанс на возобновление переговоров зависит от развития событий на Украине. Санду допустила, что при запуске реальных мирных переговоров на Украине может открыться возможность для обсуждения вывода российских войск из Приднестровья.

    Санду также подчеркнула, что не будет делиться с Приднестровьем кредитами и грантами, предоставленными Молдавии Евросоюзом. Она объяснила это нежеланием поддерживать «режим, подчиненный России». Кроме того, она заявила, что экономическая модель Приднестровья, «основанная на дешевом российском газе», стала уязвимой на фоне сокращения поставок топлива из России, и отметила необходимость диверсификации энергорынка.

    Ранее посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил о минимальном военном присутствии России в Приднестровье.

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    31 июля 2025, 21:50 • Новости дня
    Новый президент Польши провел жесткий разговор с Зеленским

    Президент Польши Навроцкий потребовал от Зеленского изменить историческую политику Киева

    Новый президент Польши провел жесткий разговор с Зеленским
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в разговоре с Владимиром Зеленским потребовал изменить позицию Киева по вопросам совместной истории, сообщил пресс-секретарь польского Института национальной памяти и будущий пресс-секретарь Навроцкого Рафал Леськевич.

    По словам будущего пресс-секретаря Навроцкого Рафала Леськевича, новая польская власть требует пересмотра подхода к вопросам, которые для поляков остаются принципиальными, и ожидает, что подобные изменения обязательно произойдут, передает ТАСС.

    Леськевич сообщил, что эти темы станут предметом будущих переговоров между президентами двух стран.

    Беседа состоялась по инициативе Зеленского, который поздравил Навроцкого с победой на выборах. При этом польский лидер заверил, что Варшава продолжит поддерживать Киев в конфликте с Россией.

    Ранее Навроцкий неоднократно обвинял власти на Украине и лично Зеленского в недостаточной благодарности Польше. Он также заявлял, что Украина не сможет стать членом НАТО или Евросоюза, пока в стране преобладает бандеровская идеология и не решена проблема перезахоронения жертв Волынской резни.

    Ранее будущий начальник канцелярии избранного президента Польши Павел Шефернакер заявил, что украинские власти не проявляют желания улучшать отношения с Польшей.

    Глава министерства национального образования Польши Барбара Новацкая потребовала от Украины срочно пересмотреть школьные учебники по поводу описания событий на Волыни 1943–1947 годов.

    Избранный президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что Украина до сих пор не выполнила ряд требований Варшавы, включая вопрос перезахоронения жертв Волынской резни.

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    31 июля 2025, 18:52 • Новости дня
    Названа точная дата окончания ультиматума Трампа по Украине

    Постпредство США при ООН: Трамп хочет мирного соглашения России и Украины к 8 августа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп требует, чтобы Россия и Украина пришли к соглашению о мире к 8 августа.

    Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по Украине сообщил заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли, передает ТАСС.

    «Россия и Украина должны договориться о прекращении огня и долгосрочном мире. Настала пора заключить сделку. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа», – заявил Келли.

    Он добавил, что США «готовы предпринять дополнительные шаги для обеспечения мира».

    Напомним, Трамп дал десять дней для достижения перемирия на Украине. Он назвал сокращение срока для России «удачной тактикой».

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







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    31 июля 2025, 20:50 • Новости дня
    Bloomberg: Индия отказалась от покупки истребителей F-35 у США
    Bloomberg: Индия отказалась от покупки истребителей F-35 у США
    @ Sra Nicholas Rupiper/U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Индии отказалось от идеи покупки у США истребителей F-35, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, индийские чиновники сообщили американской стороне о незаинтересованности в приобретении этих самолетов, несмотря на предложение президента Дональда Трампа во время визита премьер-министра Нарендры Моди в Белый дом в феврале.

    Вместо оборонных закупок власти Индии рассматривают возможность увеличения импорта природного газа, коммуникационного оборудования и золота из США. Как отмечают источники, эти меры могут помочь сократить торговый профицит Индии в отношениях с США в течение трех-четырех лет.

    Власти Индии заинтересованы в совместном проектировании и производстве оборонной продукции на собственной территории, а не в прямых закупках дорогостоящих американских истребителей, сказано в материале. По словам источников, несмотря на желание Вашингтона расширить продажи вооружений, Нью-Дели не планирует новых оборонных контрактов с США.

    Ранее Трамп пригрозил Индии пошлинами в 25%. Индия пообещала ответ США на введение 25-процентных пошлин Трампом.

    В марте сообщалось, что индийское правительство рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-57 для замены американских F-35. Индийские власти также изучают возможность организации локального производства Су-57 на территории Индии.

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    31 июля 2025, 12:13 • Новости дня
    Китайские СМИ рассказали о реакции Запада на ответ Кремля Вашингтону

    АБН24: Неожиданная реакция Путина на ультиматум Трампа застигла Запад врасплох

    Tекст: Вера Басилая

    Россия необычно среагировала на ультиматум президента США Дональда Трампа, который сократил срок требования об урегулировании конфликта на Украине к Москве до десяти дней, сообщили СМИ.

    Россия необычно среагировала на ультиматум президента США Дональда Трампа, который сократил срок требования к Москве с 50 до десяти дней, передает АБН24.

    На угрозу ввести новые санкции Кремль сначала отреагировал молчанием президента Владимира Путина, а затем пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приняла к сведению риторику Вашингтона. Он отметил, что Россия уже давно живет под западными ограничениями и выработала к ним иммунитет.

    После этого, как отмечают китайские аналитики, последовал более жесткий ответ: высокопоставленные российские чиновники направили США решительное послание. Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Россия не Израиль и не Иран – с ней нельзя говорить в подобном тоне». Он также прямо обратился к Трампу, посоветовав не повторять ошибок своего предшественника Джо Байдена. Депутат Андрей Гурулев добавил, что ультиматумы на Москву не действуют, и с Россией нельзя разговаривать с позиции силы.

    В Китае расценили реакцию Кремля как неожиданную для Запада. По мнению аналитиков, Москва рассматривает ультиматум Трампа как провокацию, способную усилить конфронтацию, и не намерена уступать давлению Белого дома.

    Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти России приняли к сведению заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций и внимательно следят за его риторикой.

    Дональд Трамп предупредил, что в случае отсутствия договоренности по Украине в течение десяти дней против России могут быть введены санкции, пошлины и другие меры.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

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    31 июля 2025, 11:58 • Новости дня
    В Степанакерте снесли памятник Айвазовскому на день его рождения
    В Степанакерте снесли памятник Айвазовскому на день его рождения
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Памятник художнику Ивану Айвазовскому в столице Карабаха демонтировали, день сноса совпал по времени с днем рождения и годовщиной выселения армян, сообщило агентство по развитию туризма и культуры Карабаха.

    Установленный в 2021 году в Степанакерте памятник Айвазовскому демонтировали, передает Sputnik, сообщили в карабахском ведомстве.

    Там уточнили, что снос произошел именно в день рождения знаменитого художника.

    «Сегодня, в день рождения великого художника, с болью приходится заявить, что памятник Айвазовскому, установленный в 2021 году, был снесен оккупационными властями Азербайджана», – заявили в министерстве.

    Автором памятника был скульптор Салават Щербаков, создавший ряд монументов выдающимся армянам. Подчеркивается, что этот памятник олицетворял историко-культурные связи Карабаха с армянским и мировым наследием.

    Ранее администрация армянского города Артик приняла решение демонтировать мемориал в честь погибших в Великой Отечественной войне.

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    31 июля 2025, 14:32 • Новости дня
    Российские бойцы встретили наемников из Франции и Испании в Часовом Яре
    Российские бойцы встретили наемников из Франции и Испании в Часовом Яре
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время штурма укрепрайона на окраинах Часова Яра российские штурмовики столкнулись с группой наемников из Франции и Испании.

    О присутствии иностранных наемников в лагере «Дружба» на окраинах Часова Яра сообщил заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда «Русь» с позывным Вестер, передает РИА «Новости».

    По его словам, во время штурма бойцы российской группировки «Южная» встретили наемников из Франции и Испании, которые были уничтожены или отступили после атаки.

    Вестер отметил, что наемники не задерживались долго на своих позициях, поскольку после взятия укрепрайона они были либо ликвидированы, либо вынуждены были быстро отступить. Также он рассказал, что радиоперехваты свидетельствовали о панике среди иностранных наемников после штурма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения города бойцы прошли 20 километров под артобстрелами. В Часовом Яре уничтожили самую большую за время спецоперации группировку ВСУ.

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    31 июля 2025, 22:09 • Новости дня
    Цунами выбросило на берег Парамушира предметы из СССР

    Цунами на Парамушире выбросило на берег рыбу и артефакты СССР

    Цунами выбросило на берег Парамушира предметы из СССР
    @ Stringer/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После мощного землетрясения магнитудой 8,7 на Камчатке волны цунами на острове Парамушир выбросили на берег рыбу и редкие артефакты, включая изолятор для проводов советских времен.

    О находках после цунами рассказал житель Северо-Курильска Сергей Лакомов, передает РИА «Новости». Он обнаружил на берегу изолятор для проводов, который, по его словам, мог быть унесен в море во время цунами 1952 года и вновь вынесен на сушу в 2025 году. Маркировка на предмете стерлась, поэтому определить страну-производителя невозможно.

    Лакомов отметил, что на берегу оказалось много рыбы, в том числе камбалы. По его словам, есть ее нельзя из-за сильного запаха топлива возле рыбзавода и морского порта, но «местных медведей нетоварный вид и техническое амбре камбалы не смутит».

    Среди находок оказался и обитатель морских глубин – песчанка, которую Лакомов нашел в 300 метрах от пролива, хотя специалисты посчитали, что волна достигла только 200 метров от берега. Это стало загадкой для местного жителя.

    В среду на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, толчки которого ощущались и на Северных Курилах. В Северо-Курильском районе был введен режим ЧС, а также объявлена угроза цунами.

    Ранее порт Северо-Курильск приостановил работу после цунами и землетрясения.

    Регулярные рейсы на площадку Северо-Курильск острова Парамушир отменили после предупреждения о возможном затоплении взлетно-посадочной полосы.

    В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили, что серия подземных толчков после крупного землетрясения будет продолжаться несколько месяцев.

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    31 июля 2025, 19:54 • Новости дня
    Индийские НПЗ приостановили закупку российской нефти

    Reuters сообщило о приостановке индийских закупок российской нефти

    Индийские НПЗ приостановили закупку российской нефти
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Нефтеперерабатывающие предприятия Индии, контролирующие основную долю рынка, временно отказались от российских поставок из-за заявлений американского лидера о новых пошлинах.

    Крупнейшие индийские нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки российской нефти на прошлой неделе, передает Reuters. Агентство ссылается на источники в отрасли, которые сообщили, что этот шаг связан с угрозой президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на импорт товаров.

    Закупки остановили такие компании, как Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd. Именно эти предприятия осуществляют контроль над более чем 60% мощностей по переработке нефти в Индии.

    В публикации отмечено, что индийские предприятия приняли решение о приостановке закупок после резонансных заявлений Трампа на фоне обострения торговых отношений между США и крупными импортерскими странами.

    Ранее посол Индии в Британии Викрам Дораисвами заявил, что Нью-Дели не может прекратить закупки российской нефти из-за критической зависимости от импорта энергоресурсов.

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    31 июля 2025, 11:29 • Новости дня
    Российская разведка при освобождении Часова Яра навязала ВСУ радиоигру
    Российская разведка при освобождении Часова Яра навязала ВСУ радиоигру
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская разведка использовала радиоигру и ложные цели для обмана украинских войск в ходе операции в Часовом Яре, что позволило продвинуться вперед, рассказал военный эксперт Виталий Киселев.

    По его словам, российская военная разведка провела радиоигру с Вооруженными силами Украины при освобождении Часова Яра в ДНР, сообщает ТАСС.

    Киселев добавил, что были созданы ложные цели, по которым украинские войска наносили удары, что помогло вытянуть противника и сыграло ключевую роль в операции.

    Киселев подчеркнул, что командование российских подразделений организовало систематическую радиоигру, а разведка работала как с воздуха, так и на земле. Эксперт отметил: «Помимо этого, были установлены ложные цели, по которым противника вытягивали для нанесения ударов в нашу сторону. Это сыграло очень большую роль».

    По словам Киселева, продвижение российских войск в этом районе является масштабным, в операции задействованы подразделения ВДВ. Российские операторы беспилотников обеспечили полный контроль в воздушном пространстве, что, по мнению эксперта, стало решающим фактором для успешного продвижения штурмовых групп и техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Российские военные организовали вывоз большей части жителей Часова Яра.

    В городе Часов Яр была уничтожена крупнейшая группировка ВСУ за всю историю спецоперации на Украине.

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    31 июля 2025, 21:48 • Новости дня
    Эксперт: Оборону Украины пробьет «дроноспам»
    Эксперт: Оборону Украины пробьет «дроноспам»
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новой стратегией, разрушающей оборону ВСУ, должно стать массированное применение беспилотников – «дроноспам», считает автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Васильев подчеркнул, что классические системы ПВО, такие как ЗРК Patriot, оказались бессильны против такого подхода. По его словам, ежегодно производится всего около 600 ракет для комплексов Patriot, тогда как на каждую цель необходимо потратить по две ракеты. Сейчас, по его мнению, Украина держит оборону за счет мировых запасов вооружения, поставляемых западными странами.

    «После окончания этих арсеналов, небо над Украиной очистится естественным образом», – полагает эксперт.

    При этом он отмечает, что такая же технология может быть использована и против российских войск, но сам дает решение этой проблемы: «Нам необходимо учитывать это и грамотно рассчитать возможные конфигурации системы объектовой обороны. Уйти от единичных средств к модульным массовым элементам с предельно низкой стоимостью поражения. И тогда технология дроноспама не будет иметь такой эффективности, если ее применят против нас».

    В четверг российские силовые структуры сообщили, что в ходе боев за Часов Яр в ДНР были ликвидированы многочисленные подразделения элитных украинских штурмовиков и операторов беспилотников.

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    31 июля 2025, 11:22 • Новости дня
    Эксперт назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра

    Военный эксперт Кнутов назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра

    Эксперт назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Операция по освобождению Часова Яра сопровождалась рядом сложностей в силу географических особенностей местности и превращения противником населенного пункта в крепость. Взятие города открывает российским военным путь к Константиновке, а также Славянско-Краматорской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Противник считал Часов Яр неприступным. Он также полагал, что российским бойцам никогда не водрузить там знамя. Все эти надежды украинского военного руководства оказались пустыми. Освобождение города – эта значимая победа ВС России и подвиг наших военнослужащих», – подчеркнул Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он указал, что операция сопровождалась рядом сложностей. «Во-первых, Часов Яр фактически был превращен ВСУ в крепость. Противник использовал жилые здания в качестве опорных пунктов, а между ними он прорыл подземные ходы», – пояснил собеседник.

    «Во-вторых, продвижение ВС России осложняли географические особенности местности – Часов Яр расположен на господствующей высоте», – добавил Кнутов. Тем не менее, четкие и выверенные действия наших солдат привели к освобождению населенного пункта.  

    По его словам, теперь перед российскими военными открывается путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, – Славянско-Краматорской, а также к Константиновке, операция по освобождению которой будет непростой. Но наши военные уже работают над тем, чтобы изолировать район боевых действий, обескровить противника и измотать его, отметил эксперт.

    «То есть задача – взять Константиновку в огневое окружение и усложнить украинской армии подвоз боеприпасов, ротацию личного состава. В результате это должно привести к тому, что либо противник оставит город, либо мы освободим его с большими для ВСУ потерями. Затем возможно продвижение на Славянск и Краматорск», – заключил Кнутов.

    Напомним, российские военные освободили город Часов Яр в ДНР, сообщило Минобороны. Это произошло в результате наступательных действий Южной группировки войск на Краматорско-Дружковском направлении, говорится в сообщении ведомства. Причем ВС России уничтожили крупнейшее за всю историю спецоперации подразделение ВСУ во время боев.

    Российские войска эвакуировали большую часть населения Часова Яра. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, люди долгое время оставались в подвалах, дожидаясь российских военнослужащих. Военным еще предстоит обследовать множество подвалов, чтобы понять, где еще есть люди.

    Вместе с тем операторы БПЛА выявляют остатки пехоты ВСУ в лесополосах. Штурмовики уничтожают их FPV-дронами и ударами артиллерии, рассказал РИА «Новости» начальник разведки с позывным «Тэпа».

    Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на высоте 227 м над уровнем моря среди холмистой степной равнины. С юга и востока прикрывается холмами, в восточных пригородах протекает канал Северский Донец – Донбасс шириной около 30 метров.

    Газета The New York Times называла Часов Яр «ключом к Донбассу», поскольку его взятие позволит российским войскам почти беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска и других городов.

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