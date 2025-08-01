В Самарском университете запустили центр для анализа данных с коллайдера в Дубне

Tекст: Мария Иванова

Вычислительный центр (грид-сайт) начал работу на базе Самарского университета имени Королева для обработки и хранения данных эксперимента SPD, проходящего на коллайдере NICA в Дубне, передает РИА «Новости».

Центр создан совместно с Лабораторией информационных технологий имени Мещерякова ОИЯИ и объединяет 300 вычислительных узлов, став частью единой инфраструктуры обработки данных эксперимента.

Самарский университет входит в коллаборацию SPD с 2021 года. В 2024 и 2025 годах учебным заведением было приобретено всё необходимое оборудование, а специалисты ЛИТ помогли подключить и настроить вычислительный кластер. Вуз полностью интегрирован в систему распределённых вычислений для эксперимента SPD.

«Этот пример успешного сотрудничества ОИЯИ и Самарского университета наглядно показал, что ЛИТ ОИЯИ обладает экспертизой разработки »дорожной карты« создания вычислительного кластера для любой организации. Это значит, что мы можем развернуть грид-кластер фактически »с нуля« и реализовать его вместе с научной организацией, которая никогда ранее не была частью систем распределённых вычислений и не имеет в этой области никакого опыта», – заявил Артем Петросян, старший научный сотрудник ЛИТ.

В университете отмечают, что рассчитывают на расширение взаимодействия с ОИЯИ и рассматривают возможность открытия информационного центра института на своей базе. По словам заведующего кафедрой общей и теоретической физики Владимира Салеева, это позволит интегрировать в регионе фундаментальные исследования не только по физике высоких энергий, но и по квантовым вычислениям и разработке новых материалов.

Эксперимент SPD предусматривает изучение структуры протонов и дейтронов – их спина – с помощью столкновения поляризованных пучков частиц на коллайдере NICA. Ученые анализируют характеристики процессов рождения новых частиц и моделируют развитие эксперимента, что открывает новые возможности для российской науки.

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