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Ученые предрекли миру новую пандемию из-за птичьего гриппа
Эксперты центра «Вектор» предупредили о риске новой пандемии птичьего гриппа
Широкое распространение птичьего гриппа на всех континентах способно привести к появлению так называемой болезни X и спровоцировать новую глобальную пандемию, считает и. о. заведующего отделом биоинженерии центра вирусологии «Вектор» Роспотребнадзора Андрей Рудометов.
Российские специалисты предупреждают о риске возникновения новой глобальной эпидемии из-за птичьего гриппа, передает ТАСС.
Исполняющий обязанности заведующего отделом биоинженерии центра вирусологии «Вектор» Андрей Рудометов выступил с таким заявлением на научном форуме в Кольцово.
«Данный вирус уже распространился по всему миру, нет континентов, где бы данный вирус не циркулировал. Многие исследователи считают, что данный подтип как раз вызовет болезнь X, способную вызвать новую пандемию», – подчеркнул эксперт.
Ученый также отметил рост числа случаев заражения млекопитающих в мире. В частности, он упомянул вспышку заболевания среди крупного рогатого скота в Америке. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения настоятельно советует активизировать работу по созданию вакцин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Роспотребнадзор зарегистрировал новую тест-систему для выявления вируса гриппа птиц.
В прошлом году ведомство исключило угрозу более опасной по сравнению с COVID-19 пандемии.
Ранее глава службы Анна Попова предупредила о высоком риске межвидового перехода данной инфекции.