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В Москве открыли памятник Юрию Лужкову
Памятник бывшему мэру Москвы Лужкову открыли в Большом Сухаревском переулке
В Большом Сухаревском переулке в Москве состоялось торжественное открытие памятника бывшему мэру столицы Юрию Лужкову в день его 90-летия.
В церемонии открытия приняли участие председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, вдова экс-мэра Елена Батурина и автор монумента скульптор Салават Щербаков, передает ТАСС.
Батурина отметила, что памятник задумывался как «добрый, московский и без пафоса», что отражает характер самого Лужкова.
Бронзовая фигура Лужкова изображена с протянутой рукой. Щербаков рассказал, что монумент выполнен из бронзы и гранита: из бронзы отлита фигура, надпись и карта Москвы, а гранит использован для амфитеатра, где люди смогут отдыхать.
Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. Скончался в декабре 2019 года на 84-м году жизни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной стало известно о планах установить в Москве памятник Юрию Лужкову к его 90-летию.