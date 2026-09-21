Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Мишустин назвал безусловный приоритет российского бюджета
Мишустин назвал национальные цели России приоритетом российского бюджета
Премьер-министр Михаил Мишустин констатировал стабильную работу финансовой системы страны, отметив увеличение валового внутреннего продукта на 0,6% за семь месяцев этого года.
Выступая на Московском финансовом форуме, председатель правительства назвал стабильной работу отечественной экономики, передает РИА «Новости».
Главным направлением государственного финансирования остается обеспечение национальных целей развития страны на период до 2030 и 2036 годов.
«Их ресурсное обеспечение остается безусловным приоритетом бюджета», – подчеркнул глава кабинета министров.
Среди ключевых ориентиров он выделил социальные вопросы, технологическое лидерство, а также цифровую трансформацию. По словам премьера, подобный комплексный подход позволит обеспечить качественный рост уровня жизни граждан.
Руководитель правительства также добавил, что безработица в стране держится на исторических минимумах, оставаясь примерно в три раза ниже европейских показателей. Этих результатов удалось достичь благодаря ответственной государственной политике и активной работе делового сообщества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России завершило подготовку федерального бюджета на ближайшие три года.
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах направить около 40 трлн рублей на реализацию национальных проектов до 2030 года.
Ранее глава правительства назвал важнейшей национальной целью страны сохранение населения и поддержку семьи.