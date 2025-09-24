Правительство завершило подготовку бюджета на ближайшие три года

Tекст: Елизавета Шишкова

Подготовка федерального бюджета на предстоящие три года завершилась, сообщает Telegram-канал правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что работа строилась с учетом глобальных вызовов, включая нестабильную ситуацию в мире и повышение недоверия к привычным финансовым институтам.

Премьер-министр отметил: «В таких условиях нужно быть очень аккуратными в планировании. Оценить риски, чтобы получить устойчивый ресурсный фундамент».

Главной задачей при подготовке проекта бюджета называлась минимизация негативных факторов и формирование сбалансированного документа. Проект основывался на базовом варианте прогноза социально-экономического развития. Ожидается, что в следующем году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года показатель увеличится почти на 7% и достигнет около 276 трлн рублей.

Доходы бюджета на 2026 год прогнозируются на уровне 40,283 трлн рублей при доле ненефтегазовых поступлений почти в 78%. Расходы вырастут до 44,869 трлн рублей, при этом уровень дефицита сохранится на приемлемом уровне.

В качестве приоритетов названы социальная поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, поддержка семей участников СВО, а также развитие инфраструктуры и технологическое лидерство. До 2030 года на реализацию национальных проектов планируется выделить около 40 трлн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проект федерального бюджета на 2026 год хорошо уравновешен.

Министерство финансов сообщило, что в течение шести лет на национальные проекты в России в бюджет заложены свыше 41 трлн рублей, из которых 1,9 трлн рублей пойдут на технологическое лидерство в 2026–2028 годах.

Пресс-служба Минфина РФ отметила, что в проекте федерального бюджета на 2026-2028 годы особое внимание уделено мерам социальной поддержки семей военнослужащих, участвующих в спецоперации.