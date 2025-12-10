Марочко сообщил о переходе важной дороги у Остаповского под контроль ВС России

В ФРГ граждан России, Украины и Армении начали судить по обвинению в шпионаже

DPA: Во Франкфурте-на-Майне начали судить трех мужчин за шпионаж в пользу РФ

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Германии начался судебный процесс против трех мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу России, передает ТАСС со ссылкой на издание DPA. Фигурантами дела стали граждане России, Украины и Армении. Рассмотрение дела проходит в Сенате государственной безопасности Высшего земельного суда Франкфурта-на-Майне.

Федеральная прокуратура предъявила официальные обвинения 16 мая, указав, что, по их данным, в начале мая 2024 года гражданин Армении Вардгес И. получил задание от российской спецслужбы – вести наблюдение за человеком, участвовавшим в боевых действиях на стороне украинских вооружённых сил. Для выполнения задачи он, как считают следователи, привлек гражданина Украины Роберта А. и гражданина России Армана С.

На 19 июня, по версии следствия, обвиняемые назначили встречу с этим человеком в одном из кафе Франкфурта-на-Майне с целью сборa дополнительной информации. Однако предполагаемая жертва вовремя сообщила об этом правоохранителям, и встреча в кафе так и не состоялась. После этого, в этот же день, всех троих задержали, с тех пор они находятся под стражей.

Адвокат гражданина Армении в ходе заседания отверг выдвинутые обвинения, отметив, что версия следствия не отражает реальную картину событий и не учитывает возможные альтернативные версии произошедшего.

Ранее прокуратура Польши объявила в международный розыск гражданина России Михаила Миргородского по подозрению в шпионаже.

До этого французские спецслужбы в Париже задержали гражданку России – вице-президента ассоциации SOS Donbass, которую подозревают в шпионаже в пользу России и ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник мэрии Варшавы Томаш Л. обвиняется в том, что на протяжении пяти лет якобы передавал копии официальных документов российской разведке.