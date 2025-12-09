Россия превратила продажу подсанкционного СПГ в рутину

Tекст: Ольга Самофалова

«Газпром» впервые осуществил поставку СПГ в Китай с попавшего под санкции США завода «Портовая СПГ». Это сделал газовоз с интересным названием «Валера», ранее у него было более официальное название – «Великий Новгород». Об этом свидетельствуют данные отслеживания судов LSEG.

Танкер загрузили в «Портовой» еще 28 октября, и теперь он прибыл в китайский порт Тишань в регионе Гуанси, на юге Китая. Ровно в этот же порт и терминал «Бейхай» приходят танкеры с другим российским подсанкционным СПГ – с завода «Арктик СПГ 2».

Американцы ввели санкции против СПГ-завода «Портовая», как и против второго СПГ-проекта «Криогаз Высоцк», еще в январе 2025 года. До этого заводы поставляли СПГ в Европу. Например, большая часть грузов из «Портовой» направлялась в Турцию, Грецию, Испанию и Италию. Заводам пришлось фактически остановиться.

Первым под санкции США еще в ноябре 2023 года попал завод «Арктик СПГ 2». Он к тому времени должен был только заработать, но санкции остановили еще не начавшиеся коммерческие продажи. При этом, завод «Новатэка» первым начал отгрузки подсанкционного СПГ в Китай с конца этого лета. Сначала не было понятно, это разовые поставки или им удастся стать массовыми и постоянными. Но подключение к этому каналу поставок второго СПГ-проекта – «Портовая», который принадлежит уже другой компании – Газпрому, – дает основания предполагать, что теперь подсанкционный СПГ из России нашел постоянного покупателя и рабочий канал поставок. Присоединение к этому направлению третьего СПГ-завода – «Криогаз-Высоцк», вероятно, является теперь лишь вопросом времени.

«Когда только "Новатэк" стал отправлять подсанкционный СПГ с "Арктик СПГ 2" в Китай, обсуждалась версия, что это коммерческая сделка компании, которая, возможно, даже просто выкупила СПГ-терминал "Бейхай" в Китае и использует его для импорта своего же СПГ. Однако

с подключением второго игрока с подсанкционным СПГ стало понятно, что, скорее всего, это не какая-то коммерческая находка "Новатэка", а политическое решение. Вряд ли "Новатэк" принимал бы СПГ с завода своего конкурента – Газпрома.

Скорее всего, в рамках договоренностей на высшем уровне Китай выделил специально под российский подсанкционный газ как минимум один свой СПГ-терминал, который будет работать исключительно для внутреннего рынка», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Для самого Китая риски довольно низкие. «То, что СПГ-терминал попадет под санкции, не страшно. Он продолжит работать только с российским газом. Это все равно выгодно, так как СПГ продается со скидкой. А внутри Китая разобраться, куда делся этот газ и кто его купил, сложно. Поэтому стоит ожидать, что все три российских СПГ-завода, попавших под санкции, будут использовать этот приемный СПГ-терминал в Китае для продажи газа. Однако российские компании будут пользоваться этой опцией при условии, что для них самих это будет выгодно и будет хоть какая-то минимальная рентабельность производства. Если цены на газ на глобальном рынке будут снижаться еще сильнее, то с учетом скидки может оказаться, что будет просто нерентабельно возить на этот СПГ в Китай», – отмечает эксперт ФНЭБ.

По разным оценкам, когда цены на СПГ были в районе 400 долларов за тысячу кубометров, скидка могла составлять около 40%. То есть Китай мог покупать за 240 долларов первые партии российского подсанкционного СПГ.

Однако собеседник считает, что постепенно эта скидка должна снизиться, и, вероятно, уже снизилась. «Во-первых, первые поставки – всегда самые рискованные, но потом премия за риск уходит. Сейчас ситуация уже более-менее понятна, реакция США – тоже. Во-вторых, сама мировая цена на газ снизилась, так как все отбирают газ из подземных хранилищ и падает спрос на импорт. Но, как правило, при этом снижается и скидка, потому что продавцу тоже надо оставаться рентабельным», – говорит Юшков.

Второй момент, который осложняет поставки – это более длинное транспортное плечо для всех проектов. «С проекта "Арктик СПГ 2" газ нужно возить из Арктики вокруг Европы через Суэцкий канал и далее в Китай. Для "Портовая СПГ" и "Криогаз Высоцк" транспортное плечо немного поменьше, но все равно далеко везти с Балтики», – говорит Юшков.

Первая партия СПГ в Китай с завода «Портовая СПГ» шла полтора месяца – с 26 октября по 8 декабря – транзитом через Мыс Доброй Надежды на юге Африки.

«Портовая СПГ» – это среднетоннажный СПГ-завод мощностью 1,5 млн тонн в год. Мощность завода «Криогаз Высоцк» – менее 1 млн тонн. Тогда как «Арктик СПГ 2» – это крупнотоннажный завод, каждая очередь которого рассчитана на выпуск 6,6 млн тонн СПГ в год. Построено две очереди завода суммарной мощностью 13,4 млн тонн, однако со второй очереди газ не отгружается из-за нехватки танкеров ледового класса. Хотя заводы в целом могут работать даже с превышением проектной мощности.

С экономической точки зрения эффективней будет, если «Портовая СПГ» и «Криогаз Высоцк» не будут отдельно гонять небольшие газовозы в Китай, а скооперируются и будут вывозить свой газ на какой-то крупный газовоз, переваливать борт о борт и накапливать в нем СПГ. И уже этот крупный газовоз пойдет непосредственно в Китай, считает Юшков.

Третья сложность для наших подсанкционных заводов – это дефицит газовозов ледового класса.

«Для среднетоннажных заводов "Портовая СПГ" и "Криогаз Высоцк" плюс зимой в том, что они находятся немного ближе к Азии и у них нет ледового ограничения. К ним могут заходить и забирать СПГ танкеры и без ледового класса. Чтобы забрать СПГ с "Арктик СПГ 2", нужно пройти западную часть трассы Севморпути.

Сейчас пока туда еще могут заходить газовозы Arctic4 с ледокольной проводкой, но уже в ближайшие месяцы сможет только Arctic7. У "Новатэка" есть лишь один такой танкер – "Кристоф де Маржери", который тоже попал под санкции. Поэтому в зимнее время ситуация с проводкой ухудшается», – говорит Игорь Юшков.

Однако важен сам факт того, что у российского подсанкционного газа появился постоянный покупатель, с которым удалось договориться на самом высоком уровне. Особенно потому, что США не заинтересованы в полном снятии этих санкций: они планируют наращивать экспорт собственного СПГ, и конкуренты на мировом рынке им не нужны. Всего в этом году (с августа) в китайский порт на терминале «Бейхай» было отгружено уже 20 партий СПГ с российских подсанкционных заводов. «Думаю, полной отмены санкций в отношении российских СПГ-проектов не стоит ждать. Но возможна их приостановка. Но чем больше времени будет проходить, тем более рутинной станет продажа нашего СПГ, и, скорее всего, рынки сбыта расширятся», – заключает эксперт ФНЭБ.