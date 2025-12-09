  • Новость часаСВР раскрыла новую схему воровства Киевом денег Запада
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Брюссель строит круговую поруку вокруг воровства российских денег

    Неискушенный наблюдатель может задаться вопросом: какая связь между решением об изъятии российских активов и обороной ЕС? Самая что ни на есть прямая.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Белый дом затеял контрреволюцию

    «Американская империя», разрушение глобализма и «мир через силу» – вот три главных заявления новой доктрины администрации Трампа. Это, очевидно, отражает реальные взгляды Трампа и звучит достаточно интересно.

    Владимир Рубцов Владимир Рубцов Киев экспериментирует с ИИ-национализмом

    Под лозунгами очистки от «токсичного контента» и поддержки украиноязычных текстов Киев начал операцию по конструированию националистической языковой реальности, отфильтрованной с помощью нейросетей на базе американских технологий.

    9 декабря 2025, 11:30 • Экономика

    Россия превратила продажу подсанкционного СПГ в рутину

    Россия превратила продажу подсанкционного СПГ в рутину
    @ ugs.gazprom.ru

    Tекст: Ольга Самофалова

    Уже второй российский СПГ-проект начал продавать подсанкционный газ в Китай, причем в том же китайском терминале, что и первый продавец – «Арктик СПГ 2». Это все больше говорит о политических договоренностях на высшем уровне, нежели о коммерческих подвижках самих поставщиков, считают эксперты. Ждать снятия санкций от США по нашему СПГ – утопично.

    «Газпром» впервые осуществил поставку СПГ в Китай с попавшего под санкции США завода «Портовая СПГ». Это сделал газовоз с интересным названием «Валера», ранее у него было более официальное название – «Великий Новгород». Об этом свидетельствуют данные отслеживания судов LSEG.

    Танкер загрузили в «Портовой» еще 28 октября, и теперь он прибыл в китайский порт Тишань в регионе Гуанси, на юге Китая. Ровно в этот же порт и терминал «Бейхай» приходят танкеры с другим российским подсанкционным СПГ – с завода «Арктик СПГ 2».

    Американцы ввели санкции против СПГ-завода «Портовая», как и против второго СПГ-проекта «Криогаз Высоцк», еще в январе 2025 года. До этого заводы поставляли СПГ в Европу. Например, большая часть грузов из «Портовой» направлялась в Турцию, Грецию, Испанию и Италию. Заводам пришлось фактически остановиться.

    Первым под санкции США еще в ноябре 2023 года попал завод «Арктик СПГ 2». Он к тому времени должен был только заработать, но санкции остановили еще не начавшиеся коммерческие продажи. При этом, завод «Новатэка» первым начал отгрузки подсанкционного СПГ в Китай с конца этого лета. Сначала не было понятно, это разовые поставки или им удастся стать массовыми и постоянными. Но подключение к этому каналу поставок второго СПГ-проекта – «Портовая», который принадлежит уже другой компании – Газпрому, – дает основания предполагать, что теперь подсанкционный СПГ из России нашел постоянного покупателя и рабочий канал поставок. Присоединение к этому направлению третьего СПГ-завода – «Криогаз-Высоцк», вероятно, является теперь лишь вопросом времени.

    «Когда только "Новатэк" стал отправлять подсанкционный СПГ с "Арктик СПГ 2" в Китай, обсуждалась версия, что это коммерческая сделка компании, которая, возможно, даже просто выкупила СПГ-терминал "Бейхай" в Китае и использует его для импорта своего же СПГ. Однако

    с подключением второго игрока с подсанкционным СПГ стало понятно, что, скорее всего, это не какая-то коммерческая находка "Новатэка", а политическое решение. Вряд ли "Новатэк" принимал бы СПГ с завода своего конкурента – Газпрома.

    Скорее всего, в рамках договоренностей на высшем уровне Китай выделил специально под российский подсанкционный газ как минимум один свой СПГ-терминал, который будет работать исключительно для внутреннего рынка», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

    Для самого Китая риски довольно низкие. «То, что СПГ-терминал попадет под санкции, не страшно. Он продолжит работать только с российским газом. Это все равно выгодно, так как СПГ продается со скидкой. А внутри Китая разобраться, куда делся этот газ и кто его купил, сложно. Поэтому стоит ожидать, что все три российских СПГ-завода, попавших под санкции, будут использовать этот приемный СПГ-терминал в Китае для продажи газа. Однако российские компании будут пользоваться этой опцией при условии, что для них самих это будет выгодно и будет хоть какая-то минимальная рентабельность производства. Если цены на газ на глобальном рынке будут снижаться еще сильнее, то с учетом скидки может оказаться, что будет просто нерентабельно возить на этот СПГ в Китай», – отмечает эксперт ФНЭБ.

    По разным оценкам, когда цены на СПГ были в районе 400 долларов за тысячу кубометров, скидка могла составлять около 40%. То есть Китай мог покупать за 240 долларов первые партии российского подсанкционного СПГ.

    Однако собеседник считает, что постепенно эта скидка должна снизиться, и, вероятно, уже снизилась. «Во-первых, первые поставки – всегда самые рискованные, но потом премия за риск уходит. Сейчас ситуация уже более-менее понятна, реакция США – тоже. Во-вторых, сама мировая цена на газ снизилась, так как все отбирают газ из подземных хранилищ и падает спрос на импорт. Но, как правило, при этом снижается и скидка, потому что продавцу тоже надо оставаться рентабельным», – говорит Юшков.

    Второй момент, который осложняет поставки – это более длинное транспортное плечо для всех проектов. «С проекта "Арктик СПГ 2" газ нужно возить из Арктики вокруг Европы через Суэцкий канал и далее в Китай. Для "Портовая СПГ" и "Криогаз Высоцк" транспортное плечо немного поменьше, но все равно далеко везти с Балтики», – говорит Юшков.

    Первая партия СПГ в Китай с завода «Портовая СПГ» шла полтора месяца – с 26 октября по 8 декабря – транзитом через Мыс Доброй Надежды на юге Африки.

    «Портовая СПГ» – это среднетоннажный СПГ-завод мощностью 1,5 млн тонн в год. Мощность завода «Криогаз Высоцк» – менее 1 млн тонн. Тогда как «Арктик СПГ 2» – это крупнотоннажный завод, каждая очередь которого рассчитана на выпуск 6,6 млн тонн СПГ в год. Построено две очереди завода суммарной мощностью 13,4 млн тонн, однако со второй очереди газ не отгружается из-за нехватки танкеров ледового класса. Хотя заводы в целом могут работать даже с превышением проектной мощности.

    С экономической точки зрения эффективней будет, если «Портовая СПГ» и «Криогаз Высоцк» не будут отдельно гонять небольшие газовозы в Китай, а скооперируются и будут вывозить свой газ на какой-то крупный газовоз, переваливать борт о борт и накапливать в нем СПГ. И уже этот крупный газовоз пойдет непосредственно в Китай, считает Юшков.

    Третья сложность для наших подсанкционных заводов – это дефицит газовозов ледового класса.

    «Для среднетоннажных заводов "Портовая СПГ" и "Криогаз Высоцк" плюс зимой в том, что они находятся немного ближе к Азии и у них нет ледового ограничения. К ним могут заходить и забирать СПГ танкеры и без ледового класса. Чтобы забрать СПГ с "Арктик СПГ 2", нужно пройти западную часть трассы Севморпути.

    Сейчас пока туда еще могут заходить газовозы Arctic4 с ледокольной проводкой, но уже в ближайшие месяцы сможет только Arctic7. У "Новатэка" есть лишь один такой танкер – "Кристоф де Маржери", который тоже попал под санкции. Поэтому в зимнее время ситуация с проводкой ухудшается», – говорит Игорь Юшков.

    Однако важен сам факт того, что у российского подсанкционного газа появился постоянный покупатель, с которым удалось договориться на самом высоком уровне. Особенно потому, что США не заинтересованы в полном снятии этих санкций: они планируют наращивать экспорт собственного СПГ, и конкуренты на мировом рынке им не нужны. Всего в этом году (с августа) в китайский порт на терминале «Бейхай» было отгружено уже 20 партий СПГ с российских подсанкционных заводов. «Думаю, полной отмены санкций в отношении российских СПГ-проектов не стоит ждать. Но возможна их приостановка. Но чем больше времени будет проходить, тем более рутинной станет продажа нашего СПГ, и, скорее всего, рынки сбыта расширятся», – заключает эксперт ФНЭБ.

    Евросоюз вступил с США в войну идеологий

    Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) в размере 120 млн евро. Это событие вызвало шквал критики со стороны американских властей. По мнению экспертов, произошедшее обнажает глубокий идеологический раскол между США и ЕС. К чему приведет «цифровое» противостояние на Западе и почему лицом этого конфликта отчаянно стремятся стать европейские «Зеленые»? Подробности

    В России появилось новое поколение героев и защитников

    В России отмечается День Героев Отечества. Сегодня праздник приобрел еще большее значение, потому что 2025-й был объявлен Годом защитника Отечества. Как говорят участники СВО, ставшие Героями России, рассказы о подвигах резонируют в душах молодых людей, защитник – это не просто человек с оружием в руках, поэтому полученный боевой опыт необходимо передавать будущим поколениям. Подробности

    Назначение уроженца СССР предрекает «Моссаду» тяжелые времена

    Внешняя разведка Израиля («Моссад») получит нового руководителя – им станет уроженец Белорусской ССР Роман Гофман. Почему в Израиле его считают героем, какую роль отводит новому главе разведки политическое руководство Израиля – и почему само это назначение несет «Моссаду» мало хорошего? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

