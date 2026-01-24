Депутат Боярский заявил, что WhatsApp и Telegram ограничивают не «из вредности»

Tекст: Вера Басилая

Ограничения в отношении WhatsApp (принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в России) и Telegram вводятся из-за нарушения российского законодательства, а не по причине вредности, заявил Сергей Боярский в интервью радио «Комсомольская правда».

Он подчеркнул, что никто не собирается специально выключать или замедлять работу мессенджеров, однако компании, по его словам, обязаны соблюдать законы страны, открывать офисы в России и сотрудничать с властями в борьбе с мошенничеством.

«Ни WhatsApp, ни Telegram на это не откликнулись. Поэтому в августе 2025 г. было решено деградировать их голосовые вызовы», – объяснил Боярский.

Он пояснил, что Telegram не блокируют полностью, так как этот мессенджер выполняет роль большой социальной сети, где российские граждане и СМИ ведут свои каналы. Депутат заявил, что вложенные усилия пользователей и средств массовой информации также принимаются во внимание при формировании политики по отношению к платформе.

Власти России начали ограничивать работу Telegram из-за невыполнения требований по предотвращению преступлений.

Роскомнадзор заявил, что дополнительных ограничений для Telegram в России пока не вводится.

В Госдуме отметили, что замедление работы Telegram связано с медленной реакцией мессенджера на требования по блокировке анонимных каналов.

Роскомнадзор ранее отказался снять ограничения на работу WhatsApp.

