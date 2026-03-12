Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.3 комментария
Армии мира ускорили создание аналогов Starlink из-за недоверия к Маску
Мировые армии ускорили создание аналогов Starlink из-за риска отключения
Военные ведомства ведущих стран спешно разворачивают собственные спутниковые группировки после того, как Starlink уже ограничил доступ войскам на поле боя.
Глобальная нестабильность заставляет государства искать технологический суверенитет, поскольку использование иностранных сервисов для координации войск считается слишком рискованным, пишет New Scientist. Особенно остро проблема стоит из-за непредсказуемости владельца компании Илона Маска.
Евросоюз создает систему IRIS из 300 спутников, начало работы которой намечено на 2030 год. Китай разрабатывает сеть Guowang на 13 тыс. аппаратов, а Россия занимается реализацией проекта «Сфера». Британия также сохранила долю в провайдере Eutelsat OneWeb ради доступа к критически важным технологиям.
Профессор Университета Суррея Барри Эванс отметил: «У вас есть правительства, полагающиеся на одного человека, и это одна из вещей, которая беспокоит Европу». Эксперт добавил, что предприниматель способен отключать связь в различных регионах по своему усмотрению.
Современные боевые действия требуют передачи огромных объемов данных для разведки и управления беспилотниками. В отличие от радиостанций, сигналы Starlink сложнее заглушить, а терминалы дешевы и могут использоваться малыми подразделениями. Однако создание собственных аналогов требует колоссальных затрат и времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, новая спутниковая группировка «Рассвет» станет российским аналогом системы Starlink.
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс допустил присоединение Украины и Британии к защищенной европейской сети IRIS2.
Сообщалось, что Украина пытается создать альтернативную систему связи на случай отключения американских терминалов.