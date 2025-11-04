Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.5 комментариев
Американский самолет-разведчик RC-135U заметили около Сочи
Американский разведывательный самолет Boeing RC-135U после облета Черного моря развернулся возле Сочи и направился обратно через европейские страны, говорят данные интернет-портала Flightradar24.
Самолет американских Военно-воздушных сил Boeing RC-135U вылетел с базы в британском Милденхолле, прошел воздушные пространства Нидерландов, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии по пути к Черному морю и, развернувшись вблизи Сочи, отправился в обратном направлении, передает РИА «Новости».
По состоянию на 3.55 мск, самолет пересек границу между Чехией и Германией, продолжая полет в западном направлении над немецкой территорией.
По состоянию на 05.15 мск самолет находился около базы Милденхолл, уточняет ТАСС.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Перенджиев рассказал о задачах «разведывательной миссии НАТО» у российских границ.