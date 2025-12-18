Врач Мельникова указала на бесполезные способы борьбы с похмельем

Tекст: Алексей Дегтярёв

Нельзя снимать симптомы похмелья повторной порцией алкоголя, предупредила Мельникова в беседе с «Газетой.Ru».

«Повторное употребление спиртного приводит к активному образованию ацетальдегида – токсичного продукта, который и вызывает головную боль и тошноту», – пояснила она.

При этом возрастает риск развития алкогольной зависимости из-за морфиноподобного эффекта метаболитов.

Эксперт допустила употребление рассола, но подчеркнула, что пить стоит только жидкость из-под соленых огурцов, а не маринада. В маринаде содержится уксус, замедляющий работу печени, перегруженной выведением токсинов после алкоголя.

Мельникова посоветовала не подавлять тошноту с помощью препаратов. Специалист рекомендовала пить больше чистой воды и не мешать организму самостоятельно очищаться от последствий интоксикации. Прием противорвотных средств при похмелье может вызвать нарушения в работе сердца.

Отдельно гастроэнтеролог предостерегла от использования парацетамола для борьбы с головной болью, так как этот препарат негативно действует на печень, особенно в сочетании с алкоголем. Даже небольшое превышение суточной дозы может привести к тяжелым осложнениям.

Врач подытожила, что при выраженном похмелье лучше не заниматься самолечением и вовремя обратиться за медицинской помощью.

