Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.3 комментария
Врач Мельникова указала на бесполезные способы борьбы с похмельем
Попытки лечения похмелья алкогольными напитками или неподходящими лекарствами могут усугубить состояние и привести к осложнениям, заявила врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.
Нельзя снимать симптомы похмелья повторной порцией алкоголя, предупредила Мельникова в беседе с «Газетой.Ru».
«Повторное употребление спиртного приводит к активному образованию ацетальдегида – токсичного продукта, который и вызывает головную боль и тошноту», – пояснила она.
При этом возрастает риск развития алкогольной зависимости из-за морфиноподобного эффекта метаболитов.
Эксперт допустила употребление рассола, но подчеркнула, что пить стоит только жидкость из-под соленых огурцов, а не маринада. В маринаде содержится уксус, замедляющий работу печени, перегруженной выведением токсинов после алкоголя.
Мельникова посоветовала не подавлять тошноту с помощью препаратов. Специалист рекомендовала пить больше чистой воды и не мешать организму самостоятельно очищаться от последствий интоксикации. Прием противорвотных средств при похмелье может вызвать нарушения в работе сердца.
Отдельно гастроэнтеролог предостерегла от использования парацетамола для борьбы с головной болью, так как этот препарат негативно действует на печень, особенно в сочетании с алкоголем. Даже небольшое превышение суточной дозы может привести к тяжелым осложнениям.
Врач подытожила, что при выраженном похмелье лучше не заниматься самолечением и вовремя обратиться за медицинской помощью.
Ранее психиатр-нарколог Руслан Исаев заявил, что ром является самым безопасным крепким алкогольным напитком, при этом он напомнил, что любой алкоголь негативно влияет на печень.