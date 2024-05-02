Нарколог назвал самый безопасный для печени крепкий алкоголь

Психиатр-нарколог Исаев назвал ром самым безопасным для печени из крепких алкогольных напитков

Tекст: Ольга Никитина

Ром содержит цинк, калий и фосфор, а текила – натрий хлор и витамин С, что немного снижает похмелье. Коньяк же из-за длительной выдержки содержит много вредных веществ и является одним из самых опасных видов алкоголя, рассказал специалист в комментарии «Газете.Ru».

Водка по степени воздействия на печень находится посередине между ромом и коньяком, указал Исаев. Пиво и коктейли, по его словам, также негативно влияют на печень: в пиве люди часто не контролируют дозу, а в коктейлях не всегда известно, что содержится.

Исаев напомнил, что безопасного для здоровья алкоголя не существует. Любой алкоголь, даже в малых количествах, наносит вред печени.

Ранее Минфин предложил с 1 июня увеличить минимальные розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия.