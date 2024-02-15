Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.0 комментариев
Россия назвала арест Ан-124 в Торонто пиратством
Посол России в Канаде Степанов назвал арест Ан-124 пиратством
Арест правительством Канады самолета Ан-124-100 авиакомпании «Волга-Днепр» в Торонто является пиратством и угоном, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.
Дипломат заявил РИА «Новости», что произошедшее не является случайностью. «Это угон, кража и пиратство», – подчеркнул посол России, добавив, что Москва продолжит добиваться возвращения воздушного судна.
Напомним, самолет Ан-124 компании «Волга-Днепр» застрял в Канаде с 27 февраля 2022 года. В конце прошлого года авиакомпания подал иск к канадскому правительству.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему правительство Канады решило арестовать самолет спустя полтора года после задержания.