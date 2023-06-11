Почему Канада решилась на похищение российского Ан-124

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11 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:17  |  vz.ru
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Саудовская Аравия может навредить США тремя способами

Саудовская Аравия и США обменялись угрозами ZUMA Press/Global Look Press
Саудовская Аравия пригрозила США «серьезными экономическими последствиями», если американский президент попытается наказать королевство за рост цен на нефть. Это произошло еще осенью. С тех пор саудиты продолжают делать то, что сильно не нравится Штатам, но они безропотно терпят выходки арабов. Чего боятся США?  Подробности...
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«Мозговому центру» Европы не повезло с народом

Группа сторожевых собак обеспечивает движение европейского стада за вашингтонским пастухом Wiktor Dabkowski/ZUMA/ТАСС
Влиятельная организация, состоящая преимущественно из врагов Москвы, заказала опрос общественного мнения, итоги которого оказались для нее разочаровывающими. Население Европы не верит в возможность поражения России на Украине, не хочет ссориться с Китаем и не считает, что зависимость от США – это благо. Чем ответит на этот Джордж Сорос?  Подробности...
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Российские вертолетчики начали уничтожать «Леопарды» колоннами

Армейская ударная авиация получила шанс раскрыть свой потенциал Кирилл Нортон/РИА Новости
Российские ударные вертолеты начали показывать высокую эффективность в зоне СВО. В ходе одного из вылетов два вертолета уничтожили семь единиц вражеской бронетехники. Вертолеты применяются с начала спецоперации, но только сейчас начали показывать весь свой боевой потенциал, которому мог бы позавидовать артиллерийский полк. Чем ценны вертолеты с точки зрения борьбы с танками и почему они настолько успешны после начала украинского наступления? Подробности...
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В диверсии на «Северных потоках» появился польский след

Прогулочная яхта «Андромеда» стала ключевой уликой в расследовании диверсии на «Северных потоках» REUTERS/Oliver Denzer
Территория Польши могла быть оперативной базой для подрыва «Северных потоков». Как установили немецкие следователи, яхта «Андромеда», которая участвовала в доставке взрывчатки к трубопроводам, перед диверсией заходила в территориальные воды Польши. Варшава всегда открыто выступала против газопроводов, и эксперты уверены: в Польше знали о готовящейся операции, но осуществить ее технически могли только две другие страны. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Для счастья нужна идея, а не комфорт

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Дом халявщика – всегда мышеловка. Дом предателя – всегда тюрьма, в которой царствует унижение. Дом хатаскрайника рано или поздно будет захвачен. Культ потребления создал послушное стадо с манией величия и кучей комплексов. Подробности...
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Двойной удар Красной армии отрезвил Финляндию и заставил ее воевать против немцев

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
10 июня 1944 года началась Выборгско-Петрозаводская операция. РККА нанесла по финским военным два последовательных удара. Результаты настолько хорошо прочистили мозги финляндскому государству, что оно вскоре вышло из войны, открыв боевые действия против бывших союзников – немцев. Подробности...
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Как размывается цивилизация вокруг России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если общество вступает в стадию одичания, не справляется с вызовами, которые ставит перед ним самостоятельное развитие, материальные признаки цивилизации – плотины, школы, общественные институты, образование и наука – могут достаточно быстро исчезнуть. Подробности...
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Европейцы не верят в поражение России

Военный союз России и Китая: миф или нет

Акула в Хургаде и праздник на Украине

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МЧС России эвакуирует жителей из затопленной Голой Пристани и Алешек

В Алешках и Голой Пристани сейчас самая сложная ситуация из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров. ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина
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Киев устроил на Днепре экологическую катастрофу

Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову организовать работу по помощи жителям Херсонской области в зоне затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома, передают предметы первой необходимости и обещают выплачивать компенсации
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Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Эксперты назвали последствия ареста Канадой российского Ан-124 «Руслан»
    Канада арестовала и решила передать Украине российский Ан-124 «Руслан»
    		  
    11 июня 2023, 18:05
    Фото: UAC/Global Look Press
    Текст: Алёна Задорожная

    Правительство Канады решило арестовать российский транспортный самолет Ан-124 «Руслан» спустя полтора года после задержания. До этого борт перевозил из Китая в Канаду гуманитарный груз в виде ковид-тестов. Как подобный шаг Оттавы повлияет на коммерческие авиаперевозки и какие выводы по итогам произошедшего сделают другие страны?

    Ан-124 «Руслан» по решению властей был арестован, сообщили в канадском МИД. Судьбу борта Оттава тоже определила – как ожидается, он будет передан Украине для «компенсации жертвам нарушений прав человека, восстановления международного мира и безопасности или восстановления Украины», цитирует РИА «Новости». Примечательно, что это решение было анонсировано несколькими часами ранее премьером Джастином Трюдо в Киеве, сообщает агентство Reuters.

    Российский сенатор Андрей Климов в своем Telegram-канале выразил уверенность в том, что основным бенефициаром встречи в Киеве был именно Трюдо – и под эту встречу принималось решение об аресте самолета. «Подобный политический туризм дает зримый PR-эффект среди дурачков, которые полагают, что эти как бы лидеры, путешествуя в Киев и позируя там на фоне древних русских храмов, старых советских танков с украинскими ленточками и лозунгами типа «За Україну», совершают нечто героическое «во имя свободы и демократии», – иронично замечает он.

    «Да, мистер Трюдо все-таки заплатил Зеленскому за участие в киевском политцирке – пообещал «конфискованный» российский транспортник, нагло украденный у нас большегрузный самолет», – подчеркнул сенатор. «Самолет прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года за 120 минут до того, как пиратские власти Канады закрыли небо для полетов авиации из РФ», – заключил Климов.

    Посол России в Оттаве Олег Степанов также окрестил произошедшее грабежом и воровством. По его словам, режим Трюдо показал, что правового государства в Канаде не существует. Напомним, Ан-124 оказался первым российским активом, на котором Канада апробирует санкционный механизм «ареста и конфискации». Самолет с гуманитарным грузом ковид-тестов из Китая был зафрахтован правительством Канады, он прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года.

    Позднее российская компания была вынуждена заплатить более 100 тыс. канадских долларов (4,5 млн рублей) за парковку грузового самолета. Отмечалось, что с момента задержания борта самолету регулярно выписывали штрафы в размере более тысячи канадских долларов (около 50 тыс. рублей) за каждый день стоянки. Представитель министерства транспорта Канады пояснял, что «самолет не может вылететь в территориальное воздушное пространство Канады, так как это нарушает NOTAM [уведомление для авиаторов]».

    Ан-124 «Руслан» – самый большой в мире серийный грузовой самолет. Он был разработан в конструкторском бюро «Антонов», а производился в Киеве и Ульяновске. В общей сложности было выпущено 56 таких машин, 36 из которых – Ульяновским авиакомплексом. В России с 2003 года перестали производить Ан-124, однако действующие машины продолжают ремонтировать – данные самолеты могут поддерживаться в состоянии летной годности до конца 2040-х годов, напоминает RT.

    Как отмечают в экспертном сообществе, ряд международных коммерческих компаний, занимающихся авиаперевозками, на протяжении года наблюдали за развитием событий вокруг российского Ан-124. Теперь, когда канадские власти приняли решение об аресте и передаче Украине борта, для них это станет своего рода сигналом –

    если политика государства не нравится принимающей стороне, их имущество могут просто изъять без каких-либо компенсаций.

    Более того, прецедент может послужить примером для стран НАТО, которые также смогут прибегать к подобным действиям. «Арест нашего Ан-124 «Руслан» можно расценивать только как хищение чужой собственности. Это российский самолет, в нем нет ничего, что было бы произведено на Западе. Он и под санкции не должен был попадать. Судно изначально было задержано абсолютно незаконно. И сейчас мы наблюдаем следующий эпизод этого сериала – изъятие и передачу Украине», – сказал главный редактор «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    «Это становится еще более возмутительным ввиду того, что речь идет об уникальной машине. Ан-124 «Руслан», которых в коммерческом секторе осталось чуть больше десятка, строился еще в Советском Союзе. И сейчас у России в буквальном смысле слова пытаются забрать ее национальное достояние», – акцентирует собеседник.

    «Я думаю, что в данном случае нам недостаточно обратить внимание только на проблемы конкретной компании «Волга-Днепр». Наше Министерство иностранных дел должно остро отреагировать на случившееся. Полагаю, реакция должна последовать и на более высоком уровне. Канадцы ссылаются на ими же придуманные рестрикции. Никаких законных оснований для ареста и уж тем более передачи Украине нашего судна просто нет», – восклицает эксперт.

    «Волга-Днепр» – это даже не государственная компания, это частный бизнес. С чего вдруг Оттава нарушает все законы, которые сама же пропагандировала, декламировала и обещала соблюдать? А как же право частной собственности, незыблемость договора и так далее? Никакие институты сейчас не действуют?», – риторически добавляет Гусаров.

    «Канадцы сейчас действуют и против гуманитарных аспектов. Напомню, самолет перевозил ковид-тесты из Китая. То, как изначально был зафрахтован самолет, вообще заслуживает отдельного внимания. В момент введения рестрикций машина буквально была в воздухе. И его принудительно посадили в Канаде», – напоминает собеседник: «Нам надо четко осознать, с кем мы теперь вынуждены иметь дело. Когда западным странам это надо, они могут исключить из норм международного права любую нацию.

    Как некогда Герман Геринг вычеркивал евреев из экономической деятельности Германии, так сегодня США и их союзники пытаются исключить Россию из мировой экономики».

    «Решение о возможной передаче ранее арестованного самолета Украине может стать важным прецедентом. До сих пор российские активы и имущество замораживали. Аналогичным образом ранее поступали и с другими странами – прецеденты Ирана и Ирака нам известны. Но теперь мы можем столкнуться с конфискацией активов, не предполагающей ни их возврата владельцу, ни компенсации их стоимости», – добавляет исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

    «Демонстративная санкционная политика Запада как раз и строится на том, чтобы запугать несогласных. Мол, если не подчинитесь, будете лишены многих возможностей и получите многочисленные проблемы», – заключил он, добавив, что другие страны мира наверняка из этого прецедента сделают соответствующие выводы.
     
     
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