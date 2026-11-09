География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.15 комментариев
Рубио признал зависимость гарантий безопасности Украине от позиции России
Запад сможет предоставить Украине лишь такие гарантии безопасности, которые устроят Россию, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Рубио подчеркнул, что ключом к завершению конфликта станет ощущение Украины собственной безопасности, передает ТАСС.
«И, разумеется, чтобы это сработало, на такое должна согласиться и Россия», – заявил госсекретарь США.
По словам Рубио, именно фактор согласия России делает переговоры по Украине критически важными. Он напомнил, что находится в Париже для участия в совещании глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи, и отметил, что обсуждение гарантий безопасности Киеву является одной из ключевых тем предстоящих контактов.
Госсекретарь США сообщил, что окончательных предложений по гарантиям безопасности Украине пока не существует и «финальный план» не согласован. По его словам, обсуждаются различные концепции послевоенных гарантий, включая потенциальное предоставление Киеву механизмов, аналогичных закрепленным в статьях 5 и 4 Североатлантического договора о коллективной обороне и консультациях союзников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил о сомнениях в готовности Вашингтона закрепить возможные гарантии безопасности Украине отдельным договором.
Ранее европейские страны оказались не готовы к заявлению спецпосланника американского президента Джареда Кушнера о переговорах по европейской безопасности с Россией в рамках возможного будущего мирного соглашения по Украине.