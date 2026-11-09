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Российская делегация прибыла на переговоры в Абу-Даби
Российская делегация прибыла на трехсторонние переговоры в Абу-Даби
Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах между Россией, США и Украиной.
Российская делегация прибыла в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах между Россией, Соединенными Штатами и Украиной, передает ТАСС.
Встречи по украинскому урегулированию намечены на 10 и 11 ноября. Российскую сторону представляет помощник президента Владимир Мединский, а украинскую делегацию возглавляет руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что предстоящие консультации будут посвящены вопросам гарантий безопасности. Он также добавил, что представители европейских стран не примут участия в диалоге, поскольку стороны изначально согласовали трехсторонний формат работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российская делегация вылетела в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию.
В понедельник глава украинской делегации Рустем Умеров объявил об отправке представителей Киева в Абу-Даби.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проведении переговоров исключительно в трехстороннем формате.