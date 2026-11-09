Российские силовики установили причастных к гибели 30 человек в селе Хорлы

Силовики назвали отряд ГУР «Химера» виновным в гибели людей в Хорлах

Tекст: Катерина Туманова

Подразделение украинской разведки «Химера» ответственно за атаку на кафе и гостиницу в селе Хорлы в январе 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

«Первого января 2026 года подразделение ГУР «Химера» нанесло удар тремя БПЛА по кафе и гостинице в селе Хорлы, где местные жители семьями встречали Новый год. Погибли 30 человек, 59 пострадали», – сказал собеседник агентства.

По данным силовиков, отрядом командует уроженец Херсона майор Александр Капшин. До событий на Майдане он разделял идеи украинского национализма, а в 2014 году участвовал в организации «автомайдана» в Одессе.

Правоохранители связывают его с пожаром в одесском Доме профсоюзов, жертвами которого стали 48 человек. Подразделение «Химера» было создано под его руководством в августе 2022 года.

Силовые структуры также обвинили «Химеру» в других ударах по мирному населению. В частности, в июне 2024 года при атаке на магазин в селе Садовое погибли 22 человека, в ноябре 2023 года жертвами удара по пенсионному фонду в Чаплинке стали девять граждан, а в мае 2025 года при обстреле рынка в Алешках погибли семь человек.

Помимо этого, подразделение атаковало гражданские автомобили в Курской и Белгородской областях и минировало дороги в новых российских регионах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в ООН указала на ответственных за атаку на автобус с детьми в Брянской области. Бастрыкин сообщал, что ущерб от атаки по Хорлам составил свыше 60 млн рублей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на кафе в селе Хорлы.