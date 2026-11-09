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Черкасская область Украины оказалась частично обесточена
Взрывы повредили объекты энергетической инфраструктуры в Уманском и Звенигородском районах Черкасской области Украины, сообщил глава военной администрации региона Игорь Табурец.
«В настоящее время без электроснабжения осталась часть абонентов», – сообщил Табурец в соцсетях.
По его словам, информация о пострадавших не поступала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава военной администрации Николаевской области Георгий Решетилов сообщил об отключении электроснабжения у более 60 тыс. потребителей из-за взрыва на объекте энергетической инфраструктуры.
Глава администрации Днепропетровской области Александр Ганжа заявил о повреждении предприятия и нескольких объектов инфраструктуры.
В ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и области. По данным Минобороны, успешно поражены объекты военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры.