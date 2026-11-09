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В Николаевской области Украины более 60 тыс. потребителей остались без света
В Николаевской области на юге Украины более 60 тыс. потребителей остались без электроснабжения из-за взрыва на объекте энергетической инфраструктуры, сообщил глава военной администрации региона Георгий Решетилов.
Около 60,8 тыс. потребителей в Николаевской области остались без электроэнергии, передает ТАСС. «Произошел взрыв на объекте энергетической инфраструктуры», – сообщил Решетилов.
В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Ранее на остановках в Днепропетровске возникли очереди из-за отключений света. Напомним, Днепропетровск остался без электричества из-за систематических повреждений высоковольтных подстанций.
В пятницу энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о введении аварийных отключений электроэнергии в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.