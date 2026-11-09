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На остановках в Днепропетровске возникли очереди из-за отключений света
Жители Днепропетровска встали в очереди на остановках из-за отключений света
На фоне экстренных отключений электроэнергии, вызванных повреждением объектов инфраструктуры, в Днепропетровске возникли очереди на остановках маршрутного такси, сообщили украинские СМИ.
Из-за экстренных отключений электроснабжения в Днепропетровске образовались длинные очереди на остановках общественного транспорта, передает ТАСС. Украинские журналисты опубликовали несколько фотографий улиц города, на которых запечатлено масштабное столпотворение людей в ожидании маршрутных такси.
Ранее стало известно, что аварийные отключения света в Днепропетровске ввели в результате повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Из-за отсутствия электричества горожанам приходится брать маршрутные такси буквально штурмом, добавили журналисты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мэр Днепропетровска сообщил об отсутствии электричества в городе из-за систематических повреждений высоковольтных подстанций.
В воскресенье Министерство обороны России заявило об ударе беспилотниками по электроподстанции в Днепропетровской области.
Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений электроэнергии в Днепропетровске и Киеве.