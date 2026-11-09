Власти Ленобласти предупредили о распространяемых с целью посеять панику фейках

Администрация Ленобласти призвала не верить фейкам об эвакуации

Tекст: Дарья Григоренко

В интернете появились сфальсифицированное постановление губернатора о введении ежемесячного сбора на содержание социально-бытовых помещений и смонтированное видео с призывом уезжать из-за атак, сообщила пресс-служба администрации Ленобласти в Max.

«Это циничная и спланированная информационная атака. Цель – посеять панику, страх и хаос. Системы безопасности региона работают в штатном режиме, ситуация находится на контроле оперативного штаба», – заявили в администрации.

Там добавили, что документ о сборах не готовился, а перекладывать содержание социальной инфраструктуры на жителей не планируется. Руководство региона не выступало с призывами вывозить детей.

Власти призвали доверять только официальным источникам, не пересылать фейки знакомым и передали информацию о вбросах в правоохранительные органы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Ленинградской области опровергли распространившиеся в информационном поле дипфейки о готовящемся региональном референдуме.

Весной неизвестные разослали предприятиям региона поддельные письма с требованием отправить десятую часть персонала в мобильные формирования.

В прошлом году правительство Липецкой области назвало ложными сообщения о прекращении поддержки беженцев.