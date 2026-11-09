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Власти Ленобласти предупредили о распространяемых с целью посеять панику фейках
Администрация Ленобласти призвала не верить фейкам об эвакуации
Администрация Ленинградской области предупредила о распространении в Сети сфальсифицированного постановления о целевом сборе с граждан и дипфейка с призывом срочно покинуть регион.
В интернете появились сфальсифицированное постановление губернатора о введении ежемесячного сбора на содержание социально-бытовых помещений и смонтированное видео с призывом уезжать из-за атак, сообщила пресс-служба администрации Ленобласти в Max.
«Это циничная и спланированная информационная атака. Цель – посеять панику, страх и хаос. Системы безопасности региона работают в штатном режиме, ситуация находится на контроле оперативного штаба», – заявили в администрации.
Там добавили, что документ о сборах не готовился, а перекладывать содержание социальной инфраструктуры на жителей не планируется. Руководство региона не выступало с призывами вывозить детей.
Власти призвали доверять только официальным источникам, не пересылать фейки знакомым и передали информацию о вбросах в правоохранительные органы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Ленинградской области опровергли распространившиеся в информационном поле дипфейки о готовящемся региональном референдуме.
Весной неизвестные разослали предприятиям региона поддельные письма с требованием отправить десятую часть персонала в мобильные формирования.
В прошлом году правительство Липецкой области назвало ложными сообщения о прекращении поддержки беженцев.