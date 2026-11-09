География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.9 комментариев
Экс-советника РЖД Тайчера этапировали в Москву по новому делу о хищении
Экс-советник РЖД Тайчер этапирован в Москву по делу о хищении 1 млрд рублей
Бывшего советника РЖД Алексея Тайчера, ранее приговоренного к 11 годам колонии за мошенничество, этапировали в Москву в рамках расследования нового уголовного дела о хищении порядка 1 млрд рублей, сообщили в правоохранительных органах.
Как уточнили в правоохранительных органах, бывший совладелец лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-транс» стал фигурантом нового разбирательства, передает ТАСС.
«Экс-гендиректор АО «ФГК» Алексей Тайчер этапирован в Москву для проведения следственных действий в рамках нового уголовного дела в отношении осужденного и других фигурантов (дела) о хищении порядка 1 млрд рублей», – сообщил источник агентства.
Суть нового особо тяжкого преступления, инкриминируемого гражданину России и Израиля, пока не уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Московский городской суд оставил в силе приговор бывшему советнику главы РЖД Алексею Тайчеру.
В апреле столичный суд признал экс-совладельца лизинговых компаний виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
В 2025 году правоохранительные органы завершили следствие по делу о хищении около 1 млрд рублей.