При ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области погибли два человека

Tекст: Валерия Городецкая

В Борисовском округе украинский беспилотник нанес удар по легковому автомобилю, из-за чего погибли двое находившихся внутри мужчин, сообщается в канале оперштаба в Max.

В селе Кошлаково Шебекинского округа местный житель получил осколочные ранения после того, как поднял с земли взрывное устройство, которое затем сдетонировало. Пострадавшего госпитализировали в областную больницу.

Кроме того, в Шебекино еще один человек пострадал при атаке дрона на машину. В результате происшествия мужчина получил акубаротравму.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье оперативный штаб Белгородской области сообщил о повреждении частных домов из-за атак украинских беспилотников.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил о гибели мирного жителя при атаке беспилотника на трактор.

В прошлом месяце два человека получили ранения в результате атак беспилотников в Шебекино и Грайвороне.