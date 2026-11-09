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При ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области погибли два человека
В результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины и детонации взрывного устройства на территории Белгородской области погибли двое мирных жителей, еще два человека получили ранения, сообщили в оперативном штабе региона.
В Борисовском округе украинский беспилотник нанес удар по легковому автомобилю, из-за чего погибли двое находившихся внутри мужчин, сообщается в канале оперштаба в Max.
В селе Кошлаково Шебекинского округа местный житель получил осколочные ранения после того, как поднял с земли взрывное устройство, которое затем сдетонировало. Пострадавшего госпитализировали в областную больницу.
Кроме того, в Шебекино еще один человек пострадал при атаке дрона на машину. В результате происшествия мужчина получил акубаротравму.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье оперативный штаб Белгородской области сообщил о повреждении частных домов из-за атак украинских беспилотников.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил о гибели мирного жителя при атаке беспилотника на трактор.
В прошлом месяце два человека получили ранения в результате атак беспилотников в Шебекино и Грайвороне.