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При атаках беспилотников в Белгородской области пострадали два человека
В Шебекино и Грайвороне Белгородской области два человека получили ранения в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил региональный оперативный штаб.
«В городе Грайворон в результате атаки беспилотника пострадал мужчина. С осколочными ранениями лица и предплечья он обратился в Борисовскую ЦРБ. Дальнейшее лечение пациент продолжит амбулаторно… В Шебекино вследствие сбития дрона пострадал мужчина», – говорится в сообщении оперштаба, которое приводит РИА «Новости».
Отмечается, что пострадавший в Шебекино получил ранение грудной клетки и будет доставлен в Белгородскую областную клиническую больницу.
Кроме того, беспилотники атаковали еще пять населенных пунктов региона. В результате повреждены четыре частных дома, два коммерческих объекта, гараж, линия электропередачи, а также легковой и грузовой автомобили.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду оперштаб сообщил о ранении двух женщин при атаках украинских беспилотников в Белгородской области.
На прошлой неделе один мирный житель пострадал при атаке дрона на рейсовый автобус в Шебекинском округе.
В начале месяца в результате серии ударов беспилотников осколочные ранения получили четыре жителя региона.