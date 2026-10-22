При атаках беспилотников в Белгородской области пострадали два человека

Tекст: Ольга Иванова

«В городе Грайворон в результате атаки беспилотника пострадал мужчина. С осколочными ранениями лица и предплечья он обратился в Борисовскую ЦРБ. Дальнейшее лечение пациент продолжит амбулаторно… В Шебекино вследствие сбития дрона пострадал мужчина», – говорится в сообщении оперштаба, которое приводит РИА «Новости».

Отмечается, что пострадавший в Шебекино получил ранение грудной клетки и будет доставлен в Белгородскую областную клиническую больницу.

Кроме того, беспилотники атаковали еще пять населенных пунктов региона. В результате повреждены четыре частных дома, два коммерческих объекта, гараж, линия электропередачи, а также легковой и грузовой автомобили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду оперштаб сообщил о ранении двух женщин при атаках украинских беспилотников в Белгородской области.

На прошлой неделе один мирный житель пострадал при атаке дрона на рейсовый автобус в Шебекинском округе.

В начале месяца в результате серии ударов беспилотников осколочные ранения получили четыре жителя региона.