В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.2 комментария
Путин отметил рост ненефтегазовых доходов России
Путин на встрече с главой ФНС отметил рост ненефтегазовых доходов России
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым заявил об увеличении ненефтегазовых доходов государства.
Глава государства обратил внимание на то, что общие налоговые поступления в бюджет страны продолжают увеличиваться, говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Но что особенно приятно – это рост ненефтегазовых доходов», – подчеркнул Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной налоговой службы с профессиональным праздником.
Летом глава государства заявил о значительном росте доходов российского бюджета во втором квартале.
В июне Путин отметил существенное снижение зависимости отечественной экономики от доходов нефтегазового сектора.