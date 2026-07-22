Путин заявил о росте нефтегазовых и ненефтегазовых доходов России

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Важную роль здесь сыграло увеличение бюджетных доходов, причем прибавили как нефтегазовые доходы, так и поступления бюджета, которые не связаны с нефтегазовым сектором. Эти так называемые ненефтегазовые доходы во II квартале текущего года оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года», – цитирует Путина РИА «Новости».

В июне бюджет был исполнен с профицитом, который составил 196 млрд рублей.

В июне федеральный бюджет получил профицит в размере 279 млрд рублей. Месяцем ранее глава государства отмечал естественное снижение зависимости российской экономики от сырьевых доходов.

В прошлом году руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров фиксировал рост ненефтегазовых поступлений на 30%.