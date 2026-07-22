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Путин заявил о росте нефтегазовых и ненефтегазовых доходов России
Доходы российского бюджета во втором квартале показали значительный рост, причем увеличились как нефтегазовые, так и поступления из других секторов экономики, заявил президент Владимир Путин на совещании в Кремле.
«Важную роль здесь сыграло увеличение бюджетных доходов, причем прибавили как нефтегазовые доходы, так и поступления бюджета, которые не связаны с нефтегазовым сектором. Эти так называемые ненефтегазовые доходы во II квартале текущего года оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года», – цитирует Путина РИА «Новости».
В июне бюджет был исполнен с профицитом, который составил 196 млрд рублей.
В июне федеральный бюджет получил профицит в размере 279 млрд рублей. Месяцем ранее глава государства отмечал естественное снижение зависимости российской экономики от сырьевых доходов.
В прошлом году руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров фиксировал рост ненефтегазовых поступлений на 30%.