В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.2 комментария
Путин наградил певицу Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Президент Владимир Путин в субботу наградил народную артистку России Ларису Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, он подписал соответствующий указ.
В тексте указа говорится, что президент наградил заведующую кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт культуры» Ларису Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, передает РИА «Новости».
Напомним, в феврале Путин присвоил звание Героя Труда почетному президенту Олимпийского комитета России Виталию Смирнову.
Также глава российского государства подписал указ о присвоении звания Героя Труда народной артистке СССР Александре Пахмутовой.