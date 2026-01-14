Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.3 комментария
Bloomberg сообщило о возможной встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер в ближайшее время могут вновь приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство Bloomberg.
По данным агентства, встреча вероятно состоится уже в январе, однако пока не существует окончательного согласования по датам, передает ТАСС.
Источники отмечают, что сроки визита напрямую зависят от ситуации в Иране, возможны корректировки графика.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел секретные переговоры с сыном иранского шаха Резой Пехлеви.
Уиткофф также провел встречу с представителями стран Европы, где обсуждались практические шаги по усилению гарантий безопасности для Украины.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился с Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами. Он сообщал, что переговоры проходят конструктивно.