    Война на Ближнем Востоке сломила ПВО Украины
    Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД ФРГ по Ирану
    В Раду повторно внесли проект закона об отмене праздника 8 Марта
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    Лихачев сообщил о приостановке строительства новых блоков АЭС «Бушер»
    Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка России по активам
    Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба»
    Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении
    Участники покушения на генерала Алексеева признаны экстремистами
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана провалами Трампа

    Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    2 комментария
    3 марта 2026, 18:46 • Новости дня

    Лавров поблагодарил Оман за помощь в возвращении россиян из ОАЭ

    Лавров поблагодарил главу МИД Омана за помощь в возвращении россиян из ОАЭ

    Лавров поблагодарил Оман за помощь в возвращении россиян из ОАЭ
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В телефонном разговоре Лавров поблагодарил главу МИД Омана за содействие в организации возвращения россиян, находившихся в ОАЭ, на родину.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди, сообщает МИД России.

    В ходе беседы министры обсудили ситуацию вокруг Ирана и высказались за скорейшее прекращение любых военных действий, а также возвращение к политико-дипломатическим способам урегулирования. Особое внимание было уделено необходимости учитывать законные интересы всех арабских государств Персидского залива.

    Собеседники подчеркнули готовность России и Омана, в том числе в рамках ООН, содействовать поиску компромиссных и мирных решений на основе уважения базовых норм международного права.

    Лавров отдельно поблагодарил руководство Омана за помощь в организации возвращения российских граждан, находившихся в ОАЭ, на родину через территорию султаната.

    Дипломаты подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие по актуальным вопросам международной повестки и укреплять двусторонние отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минтранс сообщил, что российские и зарубежные авиакомпании планируют выполнить 24 рейса из ОАЭ и Омана для вывоза около 4,5 тыс. пассажиров в Россию.

    Напомним, что тысячи российских туристов столкнулись с задержками рейсов и сложностями при возвращении домой. Основной причиной ситуации стали ограничения, связанные с закрытием воздушного пространства Ирана на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке.


    3 марта 2026, 14:47 • Новости дня
    Иран пригрозил «открыть врата ада» для США и Израиля

    Представитель КСИР пригрозил США и Израилю «вратами ада»

    Иран пригрозил «открыть врата ада» для США и Израиля
    @ Leo Correa/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тегеран продолжит наносить целенаправленные удары по целям США и Израиля, для них будут открыты «врата ада», сообщил представитель иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини.

    О планах КСИР в отношении США и Израиля рассказал представитель Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммад Наини, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Mizan.

    Выступая с заявлением, он пообещал дальнейшие удары по американским и израильским целям.

    «Врагу следует ожидать продолжения целенаправленных… атак. Врата ада будут открываться США и Израилю с каждой минутой всё больше и больше», – сказал Наини. Агентство уточнило, что представитель КСИР увязал свои слова с намерением Тегерана наращивать давление на противников, подчеркивая, что атаки будут носить прицельный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп США распорядился эвакуировать сотрудников американских посольств в Бахрейне, Ираке и Иордании. США приостановили работу своих генконсульств в Пакистане из-за массовых протестов. Взрыв привел к пожару в посольстве США в Эр-Рияде.


    Комментарии (6)
    3 марта 2026, 18:02 • Новости дня
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    @ Кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Сети появилось видео, на котором американский пилот в Кувейте был вынужден встать на колени.

    На кадрах видно, как летчик, все еще находящийся рядом с парашютом после приземления, окружен группой местных жителей. Один из мужчин держит над головой металлическую трубу, будто собираясь нанести удар. В ответ пилот кричит: «Отойдите, остановитесь!», пытаясь остановить приближающихся людей, передает New York Post.

    По данным публикации, самолет был сбит огнем союзной стороны во время активных боевых действий. Летчик несколько раз повторяет, что он американец, и в какой-то момент опускается на колени, демонстрируя, что не представляет угрозы. В итоге местные жители, по всей видимости, понимают, что перед ними не иранский военный, после чего мужчина опускает трубу, а напряженная ситуация сходит на нет.

    Отдельная фотография инцидента ранее вызвала сомнения у фактчекеров: портал Snopes указал на возможные признаки ИИ-обработки изображения. В то же время эксперты по верификации видео из Storyful подтвердили, что запись плохого качества была сделана в районе Аль-Ахмади в Кувейте. Подлинность эпизода также соотносится с материалами, проверенными агентством Reuters.

    Тем временем в интернете набирает популярность еще одно видео с места событий: на нем другой пилот F-15E Strike Eagle улыбается, общаясь с местными жителями, которые подбегают к ней с вопросами о самочувствии и предлагают помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заявили, что три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за «дружественного огня».

    Один из истребителей F-15 ВВС США был сбит в небе над Кувейтом по ошибке при идентификации.

    Случаи уничтожения американских военных самолетов «дружественным огнем» происходят с 1994 года, несмотря на развитие технологий и высокий уровень подготовки экипажей.

    Комментарии (2)
    3 марта 2026, 14:40 • Видео
    Фактор Китая на войне с Ираном

    По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 14:25 • Новости дня
    Qatar Energy заморозила производство алюминия и метанола вслед за СПГ

    Qatar Energy прекратила выпуск полимеров и алюминия вслед за СПГ

    Tекст: Мария Иванова

    После ударов иранской авиации Qatar Energy остановила переработку в Катаре, прекратив выпуск карбамида, полимеров, метанола, алюминия и других промышленных продуктов.

    Компания объявила о прекращении переработки вслед за остановкой производства сжиженного природного газа. Это решение связано с последствиями воздушных ударов Ирана, передает ТАСС.

    «Qatar Energy останавливает переработку. Вслед за решением Qatar Energy прекратить производство сжиженного природного газа и сопутствующих продуктов, Qatar Energy прекращает производство некоторых продуктов переработки в Катаре, включая карбамид, полимеры, метанол, алюминий и другие продукты», – отмечается в официальном заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания QatarEnergy полностью прекратила производство сжиженного природного газа на всех своих объектах

    Ранее министр энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби предупреждал о возможности остановки поставок топлива в Европу.

    Комментарии (2)
    3 марта 2026, 15:31 • Новости дня
    CBS назвал ключевые цели операции США в Иране

    CBS: США будут продолжать операцию в Иране до достижения поставленных целей

    CBS назвал ключевые цели операции США в Иране
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп намерен продолжать военную операцию в Иране до достижения нескольких ключевых целей, сообщил канал CBS News со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

    По данным CBS News, Трамп делает упор на уничтожение ракетных сил и военно-морских сил Ирана, передает ТАСС.

    Кроме этого, глава Белого дома хочет не допустить, чтобы Тегеран «разработал ядерное оружие». Еще одна задача – лишить Иран возможности вооружать, финансировать и координировать «террористические армии» на территории других стран.

    Ранее военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы.

    Комментарии (4)
    3 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    Лихачев сообщил о приостановке строительства новых блоков АЭС «Бушер»
    Лихачев сообщил о приостановке строительства новых блоков АЭС «Бушер»
    @ Ahmad Halabisaz/Xinhua via ZUMA Wire/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Строительство новых блоков АЭС «Бушер» в Иране было остановлено на фоне боевых действий, однако проект останется в числе приоритетов Росатома, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

    Работы на стройплощадке новых блоков АЭС «Бушер» в Иране временно остановлены, передает РИА «Новости». Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что несмотря на сложную обстановку из-за боевых действий против Ирана, проект будет оставаться одним из ключевых для корпорации.

    Он отметил: «Конечно же, в Иране на объекте работа остановлена... В силу ведения боевых действий против Ирана прогнозировать пока дальнейший ход развития событий сложно, но наши люди там останутся в любом случае. Этот объект будет в числе наших приоритетов. Мы понимаем свою ответственность перед иранским народом, перед правительством Ирана за реализацию объекта «Бушер», второго и третьего блоков, за работу первого блока».

    На территории АЭС «Бушер» сейчас находятся 639 российских граждан, сообщает ТАСС. Детей удалось заранее вывезти, на объекте осталось немного женщин, хотя многие приняли решение остаться вместе с мужьями. Лихачев сообщил, что при первой же возможности и при наступлении паузы между ударами планируется эвакуировать около 150-200 человек. Для этого уже подготовлены автобусы и проработаны маршруты выезда.

    Лихачев также отметил, что ситуация находится на личном контроле у президента России. По его словам, российская сторона уведомила руководство Израиля, США, арабских стран и стран Персидского залива о необходимости недопущения рисков и тем более прямых ударов по ядерному объекту.

    28 февраля сообщалось, что атомная станция «Бушер» продолжает работать в штатном режиме, а Росатом принимает все меры для обеспечения безопасности сотрудников.

    Между тем Армия обороны Израиля объявила о проведении крупномасштабной волны ударов по территории столицы Ирана.

    Израильские военные зафиксировали очередной ракетный залп со стороны Ирана.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 18:08 • Новости дня
    Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД ФРГ по Ирану
    Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД ФРГ по Ирану
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что Берлин не располагает всей необходимой информацией для оценки законности ударов США и Израиля по Ирану.

    Вадефуль заявил, что МИД Германии не может сказать, нарушают ли действия США и Израиля международное право, поскольку у ведомства «нет всей полноты информации», напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

    «При этом в ФРГ регулярно подтверждают законность Христианско-демократического союза, несмотря на отсутствие всей полноты информации как о Христе, так и о демократии», – отметила в ответ дипломат.

    Ранее Кремль указал на несоответствие действий США международному праву.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийства Хаменеи.

    Комментарии (2)
    3 марта 2026, 17:29 • Новости дня
    Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка России по активам

    Суд ЕС зарегистрировал иск Банка России по блокировке активов регулятора

    Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка России по активам
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России, поданный 27 февраля 2026 года, об оспаривании действий ЕС в отношении суверенных активов регулятора.

    На сайте суда опубликована информация о поступлении заявления российского Центробанка, передает ТАСС. Регулятор ранее подчеркивал, что документ был принят не единогласно всеми государствами – членами ЕС, а большинством голосов, что противоречит требованиям статьи 215 Договора о функционировании Европейского союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Центробанк России направил заявление в общий суд Евросоюза с требованием отменить регламент о бессрочной блокировке его активов.

    Ожидается, что 4 марта суд Евросоюза проведет заседание по иску Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировка российских активов возможна только при специальном решении саммита Евросоюза и после выплаты Россией всего ущерба Украине.


    Комментарии (5)
    3 марта 2026, 16:45 • Новости дня
    В Сочи произошло второе землетрясение с магнитудой 4,7
    В Сочи произошло второе землетрясение с магнитудой 4,7
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе Сочи во вторник произошло второе за день землетрясение, эпицентр которого, по предварительным данным, расположен рядом с первым.

    Магнитуда нового сейсмического события составила 4,7, сообщил старший научный сотрудник Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Университета «Сириус» Артем Крылов, передает ТАСС.

    «Предварительно, эпицентр второго события находится рядом с первым и имеет магнитуду больше. Предварительная оценка магнитуды – 4,7», – сказал Крылов.

    Ранее землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали недалеко от Сочи.

    В январе в Лазаревском районе Сочи произошло землетрясение магнитудой 4.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 18:15 • Новости дня
    Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении

    Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении Румейла

    Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении
    @ Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Добыча нефти на крупнейшем иракском месторождении Румейла была полностью прекращена из-за сбоев в экспортных операциях, вызванных военными действиями в регионе Ближнего Востока.

    Добыча нефти на крупнейшем месторождении Ирака Румейла полностью остановлена, передает Shafaq News. Решение связано с возникшими перебоями в экспортных операциях, которые обусловлены обострением военной обстановки на юге страны.

    Источник портала уточнил, что «добыча нефти на всех скважинах месторождения Румейла прекращена». Ожидается, что приостановка работы затронет значительную часть нефтяного экспорта Ирака, поскольку Румейла играет ключевую роль в экономике страны. Власти пока не уточнили, как долго продлится остановка добычи.

    Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 206 тыс. баррелей в сутки в апреле. В частности, Ирак получил разрешение поднять добычу до 4,299 млн баррелей в сутки.

    До этого американская компания Chevron получила право управления месторождением «Западная Курна – 2» на юге Ирака, ранее контролируемым «Лукойлом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атаки Ирана охватили ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Кипр и Ирак, включая гостиницы и энергетические объекты.


    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 14:49 • Новости дня
    МИД Ирана: Тегеран не обогащал уран на момент ударов США и Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что на момент ударов США и Израиля Тегеран не занимался обогащением урана.

    По словам Багаи, Тегеран не занимался обогащением урана на момент ударов США и Израиля.

    «Мы не обогащали уран, мы лишь подчеркивали, что обогащение является нашим правом и мы как государство-член Договора были наделены этим правом», – заявил официальный представитель МИД Ирана.

    Он отметил, что заявления о том, что Иран близок к созданию ядерной бомбы, не соответствуют действительности. передает РИА «Новости».

    Багаи добавил, что после июньских ударов по ядерным объектам Ирана власти США заявили, что полностью их уничтожили. Тем не менее, ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщал, что Иран отделяет всего неделя от производства материалов, необходимых для ядерного оружия. Представитель МИД Ирана назвал это «очевидной несостыковкой» и «ложью на лжи».

    Президент США Дональд Трамп также заявлял, что Иран находился в двух неделях от обладания ядерным оружием. Уиткофф отмечал, что он и Джаред Кушнер были удивлены, когда иранская делегация на переговорах настаивала на своем праве на обогащение урана.

    По данным агентства, с начала года Иран и США провели три раунда переговоров по ядерной программе, в которых посредником выступал Оман. Третий раунд завершился 26 февраля, обе стороны заявили о прогрессе.

    Однако 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирных жителей. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и военным базам США на Ближнем Востоке.

    США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики.

    Эскалация конфликта произошла несмотря на прошедший в Женеве раунд переговоров по ядерному досье.

    Иранские военные в ответ разбомбили базы США в Персидском заливе и Ираке.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 18:30 • Новости дня
    WP: В посольстве США в Эр-Рияде обрушилась крыша из-за атак дронов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Частичное обрушение крыши произошло в одном из зданий посольства США в Саудовской Аравии после атаки с использованием нескольких беспилотников, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на предупреждение для сотрудников Госдепартамента.

    В материале WP уточняется, что беспилотники нанесли удар по посольству США в Эр-Рияде, в результате чего обрушилась часть крыши главного офисного здания, передает ТАСС.

    По информации издания, за атакой, предположительно, стоит иранская сторона. Инцидент произошел в понедельник, однако официальных комментариев от иранских властей пока не поступало.

    Напомним, взрыв вызвал пожар в посольстве США в Эр-Рияде. После атаки дипмиссия приостановила работу.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 17:31 • Новости дня
    Южный Кавказ стал энергетически важным регионом на фоне кризиса на Ближнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Южный Кавказ во вторник заявил о росте значимости региона в плане добычи энергоносителей и их поставок в Европу и другие страны на фоне кризиса на Ближнем Востоке, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили на Бакинском форуме по Южному газовому коридору в рамках Консультативного совета этого проекта заявила, что ее страна «гордится ролью государства, осуществляющего надежный транзит энергоресурсов».

    «Грузия доказала, что является незаменимым участником Южного газового коридора», – сказала она, сообщает министерство экономики Грузии.

    «Газ, который транспортируется через территорию Грузии, играет решающую роль для диверсификации рынков, особенно Евросоюза», – отметила Квривишвили. Он назвала «флагманским» активно разрабатываемый проект черноморского подводного кабеля мощностью 1300 мегаватт, который свяжет Грузию и Румынию. Также министр сообщила, что Грузия совместно с Азербайджаном, Румынией и Венгрией разрабатывает коридор зеленой энергии.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на форуме сообщил, что в настоящий момент его страна поставляет газ в 16 стран, в том числе десять из них – это государства ЕС. «Азербайджан занимает первое место в мире по количеству стран, которым он поставляет трубопроводный газ, – заявил азербайджанский лидер. – В ближайшие годы, с учетом добычи новых объемов газа на азербайджанских месторождениях, мы можем увеличить объемы поставок».

    При этом, по словам Ильхама Алиева, «необходимо расширение существующей газотранспортной инфраструктуры, поскольку сегодня Южный газовый коридор уже полностью загружен». Президент Азербайджана указал на «текущую ситуацию в мире», отметив важность расширения мощности ЮГК.

    В форуме в Баку участвует комиссар ЕС по энергетике и жилищной политике Дан Йергенсен.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 15:33 • Новости дня
    Королеву красоты из Кирова изуродовали в казанском клубе бокалом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе ссоры в одном из клубов Казани обладательнице титула «Автоледи Кирова» серьезно повредили лицо стеклянным бокалом, пострадавшей наложили швы, сообщили в полиции, нападавшие задержаны.

    Победительница конкурса «Автоледи Кирова» Надежда Шустова была госпитализирована после инцидента в клубе отеля Korston в Казани, сообщает РИА «Новости».

    По словам девушки, после концерта она попыталась задержать женщину, которая, по её словам, пыталась украсть у неё телефон, и тогда между ними произошёл конфликт.

    «После концерта в туалете какая-то девушка у меня попыталась своровать телефон. Я ее поймала за руку. Она засмеялась и очень нагло сказала, что перепутала телефон… Я ей предложила пройти к охране. И тут она мне нанесла удар. У меня в руке был бокал стеклянный. От удара бокал разбился, вонзился в лицо, у меня хлынула кровь, осколки остались в ране», – поделилась Надежда.

    Жертву на скорой доставили в больницу, где врачи диагностировали глубокую рану лица до кости и наложили швы. Сейчас Надежда проходит лечение у косметолога и пластического хирурга для минимизации последствий травмы.

    В пресс-службе МВД по Татарстану заявили, что нападавшая – 23-летняя жительница Казани – и её муж были доставлены в отдел полиции. В отношении обоих составлены протоколы о мелком хулиганстве, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, транспортная полиция задержала 60-летнего иностранца, который нарушал порядок на борту рейса Стамбул–Казань.

    Ранее полиция Казани задержала 35 футбольных болельщиков, которые в электропоезде портили имущество и жгли файеры.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 15:35 • Новости дня
    Израиль заявил об ударе по высокопоставленному командиру в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армейская пресс-служба Израиля сообщила о нанесении точечного удара по командиру высокого ранга в Тегеране.

    По информации израильской армии, цель удара – «командир высокого ранга», однако его имя и должность не раскрываются, передает ТАСС.

    Ранее Иран подтвердил гибель глав Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне.

    В результате атаки также погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 15:12 • Новости дня
    Лавров описал пословицей провал усилий Запада на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки мирного урегулирования проблем на Ближнем Востоке неоднократно срывались по вине западных стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

    «Недостатка в попытках нет, но, как говорят, снявши голову, по волосам не плачут», – отметил он, отвечая на вопрос о путях предотвращения эскалации и расширения конфликта в регионе, передает ТАСС.

    Лавров напомнил о российской инициативе по созданию системы безопасности в зоне Персидского залива, предусматривающей полную нормализацию отношений между Ираном и арабскими странами. Однако эта концепция, по его словам, не встретила интереса ни у прежних администраций США, ни у европейских стран.

    Министр отметил, что если бы эта инициатива получила развитие, угрозы на Ближнем Востоке могли бы быть менее острыми. Он также напомнил о работе «квартета» – механизма, в который входили Россия, США, Евросоюз и ООН, и который занимался палестинским вопросом.

    Несмотря на множество принятых решений, они остались невыполненными, подчеркнул Лавров. По его словам, при администрации Джо Байдена США полностью вышли из этого формата, европейские страны тоже отказались от участия, а ООН, со слов главы МИД, просто приняла такое положение дел к сведению.

    Напомним, в субботу Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану, что привело к гибели верховного лидера Али Хаменеи и ряда военачальников.

    Во вторник США и Израиль осуществили атаку на различные районы Тегерана.

    Комментарии (3)
