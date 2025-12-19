Путин пообещал участнице прямой линии стажировку у Зарубина

Tекст: Дарья Григоренко

Школьница Виктория во время эфира предложила после учебы заменить Зарубина на посту ведущего программы «Москва. Кремль. Путин», сказав: «Мне очень нравится формат передачи Павла Зарубина... я окончу школу и институт, Павел уйдет на пенсию, и я его заменю». Прямую линию и пресс-конференцию транслирует телеканал «Россия-24».

При этом она попросила самого Путина «никуда не уходить»: «Дождитесь меня, и я буду освещать вашу работу».

Путин в ответ призвал не спешить отправлять Зарубина на пенсию и подчеркнул, что журналист еще молод. «Давай не будем Пашу выгонять на пенсию? – отреагировал в ответ президент. – Он еще достаточно молодой человек».

Вместо этого президент предложил другой вариант: попросить Зарубина взять Викторию на стажировку, чтобы она могла развиваться в профессии. «Он еще много может сделать хорошего... и когда я уже пойду на покой – а ты будешь проходить у него стажировку сейчас, это поможет тебе поступить на факультет журналистики, – вы потом с Пашей еще погоняете начальство разного рода, в том числе и на федеральном уровне», – подчеркнул он.

Зарубин сразу поддержал инициативу Путина и заверил, что сделает всё необходимое для прохождения стажировки школьницы. Кроме того, Виктория поздравила президента с наступающим Новым годом и пожелала ему «всегда принимать правильные решения». Путин тепло поблагодарил девочку, пожелав ей успехов в учебе и хороших друзей.