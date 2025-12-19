Путин: Народы России объединяют общие традиционные ценности

В ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» он отметил, что объединяющими факторами страны являются общие традиционные ценности, передает РИА «Новости».

По словам главы государства, именно они служат прочной основой для многолетнего единства российских народов. Путин также подчеркнул, что власти России последовательно поддерживают культуры и языки всех народов страны.

«Что касается в целом этого года единения народов России, мне кажется, что мы делаем правильно, особенно сейчас, в условиях проведения специальной военной операции, потому что когда страна сталкивается с такими испытаниями, она сплачивается», – подчеркнул Путин.

Глава государства, отвечая на вопрос представителя СМИ из Якутии, отметил, что Якутия демонстрирует динамичное развитие. Он одобрительно отозвался о вкладе региона в развитие страны и выделил особую подготовку якутских бойцов, сообщает ТАСС.

«Якутия вообще хорошо развивается, активно развивается, но и бойцов нам на линию боевого соприкосновения дает таких, которых поискать, во всем мире, наверное, нет», – сказал Путин

Путин также поделился, что во время боевых действий связывался через военную связь из Кремля с командиром военной бригады, которая участвовала во взятии Северска. Президент уточнил, что в периоды серьезных испытаний, как и сегодня во время спецоперации на Украине, страна становится сплоченнее.

Президент заверил, что власти будут делать всё возможное для укрепления единства народов России. Он подчеркнул, что такая политика сохранится и в дальнейшем.

Также Путин согласился с одним из журналистов в том, что людям, которые «сидят под пулями» на линии боевого соприкосновения, нет никакой разницы, кто какого вероисповедания.

«Знаете, как шутят в таких случаях? Если Господь есть, – я-то в этом не сомневаюсь, – то тогда он не знает, что люди на Земле разделились на какие-то церкви. У нас общие ценности – вот, что главное, вот, что нас объединяет. Общие ценности традиционные у всех народов Российской Федерации, и это сейчас, в ходе проведения специальной военной операции, становится особенно важным, выпуклым, понятным, и мы это хорошо видим», – отметил глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином дворе стартовала совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Президент заявил о сплочении и единстве российских Вооруженных сил.