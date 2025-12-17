Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?4 комментария
Путин отметил сплочение и единство российских вооруженных сил
Президент России Владимир Путин заявил о высокой степени сплоченности и единства Вооруженных Сил страны.
По его словам, среди военнослужащих формируется особое отношение друг к другу и к армии, что отражает настроения всего общества по отношению к Родине.
«Этого не купишь за деньги – такое отношение и в нашем народе к армии, и военнослужащих между собой. Это проекция на отношение к Родине. Это дорогого стоит. В этом и заключается основа, фундамент всех наших побед», – подчеркнул Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.
Напомним, Путин в среду наградил участников спецоперации на Украине, отличившихся при освобождении города Северск, медалями «Золотая Звезда» Героя России.