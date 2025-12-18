Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.15 комментариев
Сальдо: В Херсонской области энергетик погиб от атаки дрона ВСУ
Один работник «Херсонэнерго» погиб, еще трое получили ранения в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
В своем Telegram-канале Сальдо проинформировал, что инцидент произошел в селе Великие Копани Алешкинского округа, где был атакован служебный автомобиль Новотроицкого районного энергоучастка.
«Сегодня украинские дроны атаковали село Великие Копани Алешкинского округа. При сбросе с дрона на служебный автомобиль Новотроицкого РЭС погиб один энергетик, еще три работника «Херсонэнерго» получили ранения», – написал он.
Сальдо отметил, что первая медицинская помощь была оказана пострадавшим на месте в фельдшерско-акушерском пункте. Вопрос о транспортировке пострадавших в районную больницу сейчас решается.
Ранее в результате обстрела медицинского учреждения в Алешках в Херсонской области погибли три сотрудника больницы и еще два получили ранения.
В ноябре пенсионерка погибла в результате атаки ВСУ в Херсонской области.