Сальдо: В Херсонской области энергетик погиб от атаки дрона ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

В своем Telegram-канале Сальдо проинформировал, что инцидент произошел в селе Великие Копани Алешкинского округа, где был атакован служебный автомобиль Новотроицкого районного энергоучастка.

«Сегодня украинские дроны атаковали село Великие Копани Алешкинского округа. При сбросе с дрона на служебный автомобиль Новотроицкого РЭС погиб один энергетик, еще три работника «Херсонэнерго» получили ранения», – написал он.

Сальдо отметил, что первая медицинская помощь была оказана пострадавшим на месте в фельдшерско-акушерском пункте. Вопрос о транспортировке пострадавших в районную больницу сейчас решается.

Ранее в результате обстрела медицинского учреждения в Алешках в Херсонской области погибли три сотрудника больницы и еще два получили ранения.

В ноябре пенсионерка погибла в результате атаки ВСУ в Херсонской области.